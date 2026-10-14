Traveler's Choice giới thiệu các dòng vali cùng nhiều ưu đãi

Thành lập năm 1984 tại California (Mỹ), Traveler’s Choice phát triển các dòng vali, balo, túi xách và phụ kiện phục vụ nhu cầu di chuyển, hướng đến sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, tính ứng dụng cùng những cải tiến hỗ trợ trải nghiệm sử dụng.

Traveler’s Choice còn là nhà thiết kế và cung cấp hành lý hàng đầu trong ngành tại California, phía đông Los Angeles, dẫn đầu về tính năng thông minh; là đối tác thay thế các bộ phận hành lý với những hãng hàng không lớn của Mỹ như bánh xe, khóa số TSA, cần kéo, khóa kéo…

Bộ sưu tập vali Phenom. Ảnh: Traveler’s Choice.

Tại Việt Nam, Traveler’s Choice được House Of Luggage (HOL) phân phối chính thức, mang đến người tiêu dùng cơ hội tiếp cận các dòng hành lý chính hãng cùng chính sách bảo hành toàn cầu theo quy định của sản phẩm.

Nổi bật là dòng vali Ultimax II được chế tạo từ 100% polycarbonate cứng, bền và chống va đập, đạt giải thưởng Red Dot với thiết kế độc đáo, hiện đại. Hệ thống cần đẩy T-Cruiser cùng bánh xe đôi hình cầu Cyclone Spherical độc quyền, mang đến trải nghiệm di chuyển mượt mà trên mọi địa hình, bảo mật với khóa kéo YKK hai lớp chống rạch trộm và khóa TSA tiêu chuẩn hàng không. Vali Ultimax II mang lại không gian chứa rộng rãi, mỗi vali đi kèm một bao trùm trong suốt, một túi đựng đồ giặt và một túi đựng giày tiện lợi.

Bộ sưu tập vali Ultimax. Ảnh: Traveler’s Choice.

Vali Silverwood II bền bỉ, chống bám vân tay với chất liệu polycarbonate 100% chịu va đập và hạn chế trầy xước, kết hợp lớp hoàn thiện kim loại xước độc đáo. Bộ sưu tập được trang bị nhiều tính năng cho chuyến đi với cổng sạc USB trên size cabin, tấm bảo vệ ở các góc để tránh va đập, khả năng mở rộng khoang chứa…

Bộ sưu tập vali Silverwood II. Ảnh: Traveler’s Choice.

Bộ sưu tập vali Elm được ưa chuộng tiếp tục ra mắt phiên bản nắp mở phía trước Elm F/O, mang đến thêm nhiều lựa chọn để du khách dễ dàng đóng - mở, cất - lấy đồ đạc nhanh chóng và tiện lợi ngay cả trong không gian hẹp. Trang bị ngăn đựng laptop trên size cabin cùng công nghệ bảo mật hành lý, vali Elm F/O được ví như bạn đồng hành đáng tin cậy, đáp ứng mọi nhu cầu du lịch trong và ngoài nước.

Bộ sưu tập vali Elm. Ảnh: Traveler’s Choice.

Combo 2 vali Navalero gồm 1 vali size cabin và 1 vali size trung cũng là lựa chọn đáng cân nhắc khi giúp người dùng tiết kiệm đến 5,1 triệu đồng. Vỏ vali Navalero làm từ 100% polycarbonate bền bỉ và chống chịu va đập tốt. Bộ sưu tập ra mắt 5 bảng màu trẻ trung mang đến nhiều sự lựa chọn, phù hợp mọi phong cách du lịch.

Combo 2 vali Navalero size cabin và trung. Ảnh: Traveler’s Choice.

Bên cạnh các dòng sản phẩm đa dạng, khách hàng còn có thể tận dụng chương trình ưu đãi hoàn tiền theo giá trị đơn hàng: Giảm thêm 300.000 đồng cho đơn từ 3 triệu đồng và giảm thêm 600.000 đồng cho đơn từ 6 triệu đồng, áp dụng đến hết 31/10 tại hệ thống cửa hàng và online. Tất cả mang đến nhiều quyền lợi, giúp người dùng dễ dàng sở hữu hành lý chất lượng phục vụ những chuyến đi. Độc giả liên hệ hotline miễn phí 18006063 để được tư vấn thêm.