Bộ trưởng Nhật Bản lên tiếng sau vụ tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (MAFF), tại cuộc kiểm tra diễn ra ngày 29/9 ở cửa hàng LE CHIEN MART - KOGA, thuộc thành phố Koga, tỉnh Ibaraki, cơ quan chức năng phát hiện cửa hàng lưu trữ, trưng bày và kinh doanh các sản phẩm thuộc diện cấm nhập khẩu.

Tổng cộng 25,9 kg thực phẩm đã bị tiêu hủy, gồm 8 loại sản phẩm có nguồn gốc từ Việt Nam và Indonesia.

Đáng chú ý, trong số hàng hóa bị tiêu hủy có 573 gói Chân gà Bà Tuyết, với tổng khối lượng 20,2 kg, chiếm phần lớn lượng thực phẩm vi phạm. Hình ảnh bao bì sản phẩm cũng được MAFF công bố trong phụ lục thông báo chính thức.

Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản Yana Kazuo phát biểu tại cuộc họp báo ngày 9/10/2026. Ảnh: Video của MAFF.

Tại cuộc họp báo ngày 9/10, Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản Yana Kazuo thông báo kết quả kiểm tra một cửa hàng thực phẩm châu Á ở tỉnh Ibaraki, nơi phát hiện nhiều sản phẩm thịt thuộc diện cấm nhập khẩu.

Theo Bộ trưởng, đây là lần đầu tiên Nhật Bản tiến hành tiêu hủy hàng vi phạm và công khai thông tin cửa hàng theo các quy định mới của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi, có hiệu lực từ tháng 7/2026.

Ông Yana Kazuo cảnh báo, các bệnh truyền nhiễm trên vật nuôi, trong đó có dịch tả lợn châu Phi, vẫn xuất hiện tại nhiều quốc gia châu Á. Trong khi đó, tình trạng đưa các sản phẩm thịt vào Nhật Bản mà không trải qua quy trình kiểm dịch phù hợp đang gia tăng, làm tăng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập.

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Nhật Bản (MAFF).

Theo cơ quan chức năng Nhật Bản, hành vi vi phạm các quy định liên quan có thể bị phạt tù tối đa 3 năm hoặc phạt tiền tối đa 3 triệu yen (khoảng 491 triệu đồng) đối với cá nhân. Mức phạt tiền tối đa dành cho pháp nhân có thể lên tới 50 triệu yen (khoảng 8,2 tỷ đồng). Đây là khung hình phạt theo quy định pháp luật, không phải mức phạt đã được áp dụng trong vụ việc này.

Bộ trưởng Yana Kazuo cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và chính quyền địa phương để tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc lưu thông các sản phẩm thịt không đáp ứng yêu cầu kiểm dịch.

MAFF không công bố kết quả xét nghiệm xác định Chân gà Bà Tuyết có nhiễm mầm bệnh hay không, cũng như không kết luận sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm. Việc tiêu hủy được thực hiện do sản phẩm thuộc diện cấm nhập khẩu theo quy định về kiểm dịch động vật.

Ăn Cùng Bà Tuyết là thương hiệu đồ ăn vặt được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội Việt Nam, gắn với bà Đỗ Thị Tuyết và con trai Nguyễn Minh Trường.