Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ được mai táng trong vỏ bom bên sông Xêkông, Lào

Cả 2 hài cốt liệt sĩ đều được mai táng trong vỏ bom cùng một vị trí, ở gần sông Xêkông.

Đội 192, Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP Huế tìm kiếm, cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Sêkông, Lào

Quá trình tìm kiếm, Đội 192 phát hiện nhiều di vật như mũ bộ đội, ba lô, bình tông, thắt lưng nữ bộ đội, đế dép cao su, dụng cụ y tế gần như còn nguyên và nhiều di vật khác…

Cả 2 hài cốt liệt sĩ đều được mai táng trong vỏ bom bi và chôn cùng một hố

Hiện 2 hài cốt liệt sĩ được Đội 192 đưa về nhà quàn liệt sĩ tại Bộ CHQS tỉnh Salavan, Lào. Đội 192 đang phối hợp với nhân dân địa phương tiếp tục mở rộng khảo sát, tìm kiếm thêm thông tin.