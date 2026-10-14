Gia Lai: Khởi tố, tạm giam đối tượng chém người gây thương tích

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Ngày 10-6-2026, Thanh cùng R.L.T. (SN 2007, ở cùng thôn) ngồi nhậu cùng nhau nhưng Thanh đi về trước. Một lát sau, T. sang nhà để rủ con của Thanh đi chơi nhưng đối tượng không đồng ý.

Đối tượng Thanh (phải) bị bắt tạm giam về hành vi giết người. Ảnh: ĐVCC

Bực tức vì bị ngăn cản, T. đã có lời lẽ xúc phạm dẫn đến 2 bên xô xát. Lúc này, vợ của Thanh ra can ngăn thì bị T. dùng gậy đánh vào người.

Thấy vậy, Thanh chạy vào nhà lấy dao chém 1 nhát vào vùng đầu của T. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu với vết thương nứt sọ.

Qua giám định, Cơ quan điều tra xác định T. bị tổn hại sức khỏe 14%. Tuy nhiên, hành vi của Thanh đã có dấu hiệu của tội giết người do sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu trên cơ thể của T.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi giết người.