Đồng Tháp: Xử phạt doanh nghiệp mua bán xăng dầu ngoài hệ thống

Đội Quản lý thị trường số 7, Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra công ty

Thực hiện chỉ đạo của Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp, sau khi tiếp nhận thông tin chuyển giao của Chi cục QLTT thành phố Cần Thơ về dấu hiệu mua xăng dầu ngoài hệ thống phân phối của một công ty xăng dầu trên địa bàn xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp, ngày 26/6/2026, Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 7 tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Công ty này.

Qua kiểm tra, người đại diện theo pháp luật thừa nhận Công ty có thực hiện mua xăng dầu ngoài hệ thống phân phối với một doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ, tổng cộng hơn 175.000 lít xăng dầu. Đoàn kiểm tra ghi nhận vụ việc và tiến hành thu thập, thẩm tra, xác minh thông tin để làm rõ hành vi vi phạm hành chính.

Sau khi lập Biên bản vi phạm, ngày 7/7/2026, Đội trưởng Đội QLTT số 7 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty về hành vi vi phạm: Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu có hành vi mua xăng dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 170 triệu đồng. Đến ngày 7/10/2026, doanh nghiệp đã thực hiện xong Quyết định.

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 7 Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp cho biết sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh xăng dầu; thường xuyên nắm bắt tình hình thị trường, làm tốt công tác quản lý địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh, nguồn gốc, chất lượng xăng dầu, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, thời gian bán hàng...