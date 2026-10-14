Cháy lớn tại nhà kho khu công nghiệp ở Cà Mau

Clip vụ cháy.

Ngày 14/10, lãnh đạo xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau xác nhận, có vụ cháy tại một nhà kho công ty sản xuất nước mắm trong khu công nghiệp Hòa Trung. “Hiện, nguyên nhân, thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê, rà soát”, vị lãnh đạo xã thông tin.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h sáng 14/10, ngọn lửa bùng phát tại nhà kho Công ty Đ.Ph nằm trong Khu Công nghiệp Hoà Trung, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau, rồi nhanh chóng tạo thành đám cháy lớn, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Hiện trường vụ cháy.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, phần mái xảy ra đám cháy có lắp đặt nhiều tấm pin năng lượng mặt trời áp mái. Nhà kho nằm sát kênh xáng Lương Thế Trân, cách xa các công ty khác trong khu công nghiệp.

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy điều động ba xe chuyên dụng cùng một canô chữa cháy đường thủy đến hiện trường, phối hợp lực lượng địa phương dập lửa. Đến khoảng 10h40, đám cháy cơ bản được khống chế.

Đám cháy cơ bản được khống chế sau khoảng 40 phút.

Được biết, Công ty Đ.Ph chuyên ngành nghề kinh doanh chính là chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, sản xuất nước mắm.