Trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án XC726p

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện chủ trì hội nghị. Ảnh: Ngọc Lâm

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về tăng cường đấu tranh với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên các tuyến biên giới, vùng biển, tháng 7/2026, Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng đã chủ trì, phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm cùng Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và Hải đoàn Biên phòng 38 xác lập, tổ chức đấu tranh Chuyên án XC726p.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng đánh án phát hiện đường dây tổ chức, môi giới cho người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép qua lãnh thổ Việt Nam. Các đối tượng người Việt Nam và Trung Quốc móc nối với nhau, phân chia vai trò, sử dụng mạng xã hội để liên lạc, điều phối hoạt động đưa, đón, dẫn đường, bố trí nơi lưu trú và bàn giao người tại nhiều địa phương nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Trước phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi của các đối tượng, Ban Chuyên án đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức nhiều mũi trinh sát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây.

Thừa ủy quyền cấp trên, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án XC726p theo quyết định của Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng. Ảnh: Ngọc Lâm

Qua 3 giai đoạn đấu tranh Chuyên án XC726p đã bắt giữ 8 đối tượng người Việt Nam và 1 đối tượng người Trung Quốc có hành vi tổ chức cho 22 người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép; tang vật thu giữ gồm 7 xe ô tô, 32 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác.

Theo đánh giá, lực lượng đấu tranh chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh chống tội phạm xuất, nhập cảnh trái phép của người nước ngoài. ﻿﻿Quá trình phá án, Ban chuyên án đã nhận được sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong Bộ đội Biên phòng.

Kết quả đấu tranh Chuyên án XC726p thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt, không khoan nhượng, không ngại khó, không ngại khổ, không ngại hiểm nguy của lực lượng trinh sát Bộ đội Biên phòng trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thành công của chuyên án góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại khu vực biên giới, vùng biển và các địa bàn liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án XC726p. Ảnh: Ngọc Lâm

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng; kết quả triển khai các biện pháp nghiệp vụ, công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị và những kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức đấu tranh Chuyên án XC726p.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết tâm và những kết quả đạt được của các đơn vị trong quá trình tổ chức đấu tranh Chuyên án XC726p.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện nhấn mạnh, Chuyên án XC726p được triển khai trên địa bàn rộng, liên quan nhiều tỉnh, thành phố. Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu chủ yếu hoạt động trong nội địa, có phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động, thường xuyên thay đổi cách thức hoạt động nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Điều này đặt ra nhiều khó khăn đối với công tác nắm tình hình, xác minh, truy xét và tổ chức phá án. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ cùng tinh thần quyết tâm cao, các lực lượng đã phối hợp đấu tranh thành công chuyên án, góp phần ngăn chặn hoạt động tổ chức, môi giới xuất, nhập cảnh trái phép của người nước ngoài.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Lâm

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, vận dụng những kinh nghiệm trong đấu tranh Chuyên án XC726p vào thực tiễn công tác. Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tổ chức, môi giới xuất, nhập cảnh trái phép của người nước ngoài.

Đồng thời, tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng với các lực lượng chức năng; duy trì quan hệ phối hợp với lực lượng chức năng các nước láng giềng để trao đổi thông tin, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các đường dây tội phạm ngay tại khu vực biên giới.

Đối với những ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện yêu cầu Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo tổng kết chuyên án; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với hoạt động tổ chức, môi giới xuất, nhập cảnh trái phép của người nước ngoài trong thời gian tới.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các đơn vị trong đấu tranh Chuyên án XC726p, Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng đã quyết định thưởng 100 triệu đồng cho 9 tập thể. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án XC726p, góp phần đấu tranh, ngăn chặn tội phạm tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thiếu tướng Bùi Thế Tuyên, Cục trưởng Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng chủ trì rút kinh nghiệm đấu tranh Chuyên án XC726p. Ảnh: Ngọc Lâm

Sau hội nghị, Thiếu tướng Bùi Thế Tuyên, Cục trưởng Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng chủ trì rút kinh nghiệm đối với các lực lượng tham gia đấu tranh Chuyên án XC726p. Nội dung tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình nắm tình hình, xác minh, truy xét, tổ chức bắt giữ các đối tượng; đánh giá hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị, lực lượng trên từng địa bàn.

Đồng thời, phân tích những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình đấu tranh chuyên án, làm cơ sở nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, khả năng phối hợp và hiệu quả phát hiện, đấu tranh với các đường dây tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép trong thời gian tới.