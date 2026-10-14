Khởi tố thêm bị can trong vụ án vận chuyển trái phép đất hiếm

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn, lực lượng An ninh điều tra đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ qua địa bàn tỉnh.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Trần Nhật Anh (SN 1988, trú tại phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh), nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm, đã có hành vi giúp sức cho Trần Văn Quận thực hiện việc vận chuyển trái phép chất phóng xạ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh về tội "Vận chuyển trái phép chất phóng xạ" theo Điều 309 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn theo quy định.

Trần Nhật Anh tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất phóng xạ tại cửa khẩu Hữu Nghị, phối hợp thu giữ 84 tấn quặng Monazite của Công ty Cổ phần Đường Lâm khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Kết quả giám định xác định số quặng trên là chất phóng xạ.

Ngày 13/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Quận (SN 1957), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm, về cùng hành vi nêu trên.

Đây là vụ án đầu tiên trong cả nước xử lý đối với tội danh vận chuyển trái phép chất phóng xạ liên quan đến hoạt động xuất khẩu đất hiếm, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong đấu tranh, ngăn chặn tình trạng thất thoát tài nguyên quốc gia, bảo vệ an ninh kinh tế và lợi ích quốc gia.

Việc tiếp tục khởi tố thêm bị can trong vụ án thể hiện tinh thần điều tra đến cùng, làm rõ toàn bộ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo nguyên tắc đúng người, đúng hành vi, đúng pháp luật. Kết quả điều tra cũng góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển, xuất khẩu đất hiếm và chất phóng xạ, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.