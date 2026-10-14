Triệu tập 8 thanh thiếu niên phóng xe gây náo loạn Quảng trường Mỹ Đình

Công an phường Từ Liêm cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội khẩn trương đấu tranh, truy xét nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng rạng sáng 12/10 tại khu vực Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình.

Qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an đã triệu tập 8 đối tượng liên quan, bao gồm: Vũ Biên Cương (SN 2008),Ngô Quốc Khánh (SN 2007), Vũ Hữu Đô (SN 2009), Trần Mạnh Hùng (SN 2005), Vũ Phúc Nam (SN 2005), Vũ Văn Hoàng (SN 2007, cùng trú tại xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng), Phan Thế Quang (SN 2011, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội), Đào Gia Huy (SN 2012, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội).

Đáng chú ý, trong số các đối tượng tham gia gây rối có những thanh thiếu niên còn rất nhỏ tuổi, nhỏ nhất mới chỉ 13–14 tuổi.

8 thanh thiếu niên tại cơ quan Công an. Ảnh: Đ.T.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do lướt mạng xã hội TikTok và thấy thông tin hẹn hò đua xe tại khu vực Sân vận động Mỹ Đình nên đã rủ nhau tụ tập. Nhóm này di chuyển bằng xe máy từ xã Vân Canh (huyện Hoài Đức) qua các tuyến đường Trịnh Văn Bô, Trần Hữu Dực, Lê Đức Thọ rồi tiến về phía trước cửa Sân vận động Mỹ Đình.

Tại đây, cả nhóm nhập đoàn cùng hơn 10 xe máy khác chở kẹp hai, kẹp ba, phóng xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng liên tục khoảng 4 vòng quanh khu vực đường trước cửa sân vận động, gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

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