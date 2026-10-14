Bóng đá Việt Nam lập kỳ tích ấn tượng

U17 Việt Nam giành vé tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF.

Bóng đá Việt Nam ghi dấu ấn đáng chú ý trong giai đoạn 2025-2026 khi cả 8/8 đội tuyển đều vượt qua vòng loại, giành quyền tham dự các vòng chung kết châu Á. Kết quả này không chỉ phản ánh nỗ lực của từng đội tuyển mà còn cho thấy những chuyển biến tích cực trong quá trình phát triển bóng đá nước nhà trên nhiều phương diện.

Theo hồ sơ tổng kết nhiệm kỳ IX của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), 8 đội tuyển giành vé dự vòng chung kết châu Á gồm đội tuyển nam, đội tuyển nữ, futsal nam, futsal nữ, U23 nam, U20 nữ, U17 nam và U17 nữ.

Việc toàn bộ các đội tuyển đều hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng loại cho thấy năng lực cạnh tranh của bóng đá Việt Nam đang được mở rộng, thay vì chỉ tập trung vào một vài đội tuyển chủ lực.

Ở các cấp độ trẻ, những kết quả chuyên môn nổi bật càng góp phần khẳng định dấu ấn của bóng đá Việt Nam. U17 Việt Nam toàn thắng cả 5 trận vòng loại, ghi 30 bàn và không để thủng lưới.

Trong khi đó, U23 Việt Nam giành quyền đi tiếp với thành tích bất bại và giữ sạch lưới. Những con số này phản ánh sự chuẩn bị hiệu quả, khả năng tổ chức lối chơi cũng như chất lượng chuyên môn của các cầu thủ trẻ.

Không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích, những kết quả trên còn tạo nền tảng quan trọng cho quá trình xây dựng lực lượng kế cận. Việc các đội trẻ liên tục được tham gia những sân chơi cấp châu lục sẽ giúp cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu và từng bước thích nghi với yêu cầu chuyên môn ở cấp độ cao hơn.