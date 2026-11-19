Thầy và trò Trường THCS Nguyễn Chí Diểu ứng dụng công nghệ AI vào tiết học. Ảnh: Q. Thành

Đổi mới từ mỗi bài giảng

Để làm mới phương pháp giảng dạy môn Ngữ văn, cô Nguyễn Thị Mai Hương, giáo viên Trường THPT Chuyên Khoa học Huế, ứng dụng các công cụ AI như Canvas và Vibe vào thiết kế bài giảng. Khi dạy văn học dân gian, cô dùng AI để xây dựng hình ảnh, video minh họa, tái hiện nhân vật và câu chuyện. Hình tượng Thần Trụ Trời, vốn được học sinh hình dung qua trang sách, nay hiện lên qua video. Cách tiếp cận này giúp kiến thức trừu tượng trở nên gần gũi, khơi gợi sự hứng thú cho học sinh.

Phan Đỗ Tuệ Mỹ, học sinh chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Khoa học Huế, chia sẻ: “Em cảm thấy hứng thú hơn qua những trò chơi. Từ đó, chúng em cũng được trải nghiệm và đóng nhiều vai khác nhau trong một câu chuyện”. “AI không chỉ mở rộng phương tiện dạy học mà còn thay đổi cách học sinh tiếp cận văn chương. Công nghệ giúp tăng tính khám phá, đối thoại, tạo điều kiện để các em chủ động kiến tạo cách hiểu của mình thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều. Tuy nhiên, giáo viên phải chọn lọc nội dung để hình thức trực quan không lấn át việc đọc và cảm thụ tác phẩm”, cô Hương nói.

Trong môn Tin học, công nghệ kết hợp với giáo dục STEM giúp học sinh kiểm chứng kiến thức qua thực hành. Thầy Hoàng Trọng Minh, giáo viên Tin học Trường THPT Chuyên Khoa học Huế, đã đưa vào bài giảng tình huống mô phỏng xe tự động tránh vật cản, dừng khi gặp đèn đỏ. Học sinh lập trình, điều khiển mô hình, quan sát kết quả. Khi câu lệnh chưa chính xác, các em nhận ra sai sót rồi điều chỉnh. Qua đó, học sinh hiểu mối liên hệ giữa câu lệnh, thao tác và kết quả, đồng thời biết thử nghiệm, phát hiện lỗi, điều chỉnh cách làm.

Làm chủ công nghệ, mở rộng cơ hội học tập

TS Hoàng Hữu Phước, Phó Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học về ứng dụng AI trong đổi mới phương pháp dạy học.

Học sinh lập trình, điều khiển mô hình, quan sát kết quả. Ảnh: Anh Việt

Nổi bật là hai đề tài: “Xây dựng học liệu giáo dục từ di sản văn học dân gian Huế trong dạy học cấp Tiểu học”, đạt Giải Nhất Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật thành phố Huế lần thứ XV; và “VietSpeak AI - Hệ thống trí tuệ nhân tạo đa phương thức hỗ trợ rèn luyện và đánh giá năng lực nói và nghe ở cấp tiểu học”, đạt Giải Nhất Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật thành phố Huế lần thứ XVI.

Đề tài thứ nhất ứng dụng công nghệ để đưa di sản văn học dân gian Huế đến gần hơn với học sinh thông qua sách tranh, phim hoạt hình và học liệu trực quan; VietSpeak AI hỗ trợ rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Khi học sinh luyện nói và nghe, hệ thống ghi nhận kết quả và gửi phản hồi để các em có thể tự luyện tập.

Theo TS Phước, AI có thể hỗ trợ giảng viên, giáo viên thiết kế bài giảng, xây dựng nội dung thuyết trình, kiểm tra và đánh giá học sinh. “Trong giảng dạy, tôi luôn khuyến khích sinh viên sử dụng AI để tìm kiếm sự hỗ trợ, nhưng vẫn phải trực tiếp trình bày, giải thích bằng hiểu biết của mình và trả lời các câu hỏi phản biện. Qua đó, sinh viên không phụ thuộc vào những câu trả lời có sẵn mà phải thực sự hiểu vấn đề, biết phân tích và vận dụng kiến thức”, anh cho biết.