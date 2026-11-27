Xây dựng môi trường tiếng Anh - Tạo nền tảng cho thế hệ công dân hội nhập
Chú trọng chất lượng dạy học gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc là yêu cầu cốt lõi để hiện thực hóa mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Chia sẻ từ thực tiễn chuẩn bị triển khai định hướng mới, Nhà giáo Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn, chỉ ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực giao tiếp, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và hội nhập cho học sinh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xay-dung-moi-truong-tieng-anh-tao-nen-tang-cho-the-he-cong-dan-hoi-nhap-246261127205543513.htm