Sau một ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Hội thảo Giáo dục 2026 với chủ đề "Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo" đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

Hội thảo có sự tham dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Hội thảo nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị và đông đảo nhà giáo, nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, doanh nghiệp và cử tri.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu bế mạc Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, qua các ý kiến tham luận, thảo luận cho thấy, sau một năm triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị cùng các luật, nghị quyết của Quốc hội về giáo dục và đào tạo, lĩnh vực này đã có những chuyển biến rõ nét về nhận thức, thể chế, chính sách và huy động nguồn lực. Công tác thể chế hóa chủ trương của Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng với việc hoàn thiện, ban hành đồng bộ 4 luật chuyên ngành và 2 nghị quyết của Quốc hội.

Nhiều chính sách thiết thực được triển khai như miễn học phí, sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trong toàn quốc, thực hiện lộ trình miễn phí sách giáo khoa, đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Nguồn lực đầu tư cho giáo dục được quan tâm bảo đảm, trong đó ngân sách nhà nước duy trì mức ưu tiên tối thiểu 20% tổng chi ngân sách; tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt ít nhất 5% và chi cho giáo dục đại học đạt ít nhất 3% đã được thể chế hóa trong luật.

Theo Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh, Hội thảo cũng đã nhận diện 5 nhóm điểm nghẽn mang tính hệ thống đang cản trở quá trình đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, gồm: độ trễ, thiếu đồng bộ trong ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật; hạn chế trong phát triển và điều phối đội ngũ nhà giáo; cơ sở vật chất chưa đồng bộ, dữ liệu phân mảnh, thiếu liên thông; cơ chế tài chính và phân bổ nguồn lực còn bất cập; việc huy động nguồn lực xã hội, triển khai các chương trình, dự án hợp tác công tư còn gặp khó khăn.

Ở từng cấp học, lĩnh vực, những hạn chế cũng được phân tích cụ thể. Đối với giáo dục phổ thông, việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 vẫn còn khó khăn; nội dung, giá sách giáo khoa và cơ chế cung ứng cần tiếp tục được rà soát; cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, nhất là giáo viên các môn học mới, chưa được giải quyết triệt để. Công tác kiểm tra, đánh giá còn những bất cập, áp lực thi cử và tình trạng tiêu cực cần tiếp tục được khắc phục.

Toàn cảnh hội thảo

Trong giáo dục nghề nghiệp, cơ cấu trình độ và quy mô đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ mới đạt khoảng 29,9 - 30,4%; đào tạo sơ cấp và ngắn hạn dưới 3 tháng chiếm gần 80% tổng quy mô tuyển sinh. Sự liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp chưa thực sự chặt chẽ, hệ thống dự báo cung cầu và dữ liệu ngành còn hạn chế.

Đối với giáo dục đại học, cơ chế tự chủ chưa được thực hiện đồng bộ, nhận thức về tự chủ đại học vẫn còn tình trạng đồng nhất với tự chủ tài chính. Việc phụ thuộc nhiều vào học phí có thể tạo áp lực tăng học phí đối với người học, đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Tỷ trọng người học các ngành STEM hiện đạt 29,4%, thấp hơn đáng kể so mục tiêu 35% vào năm 2030. Quy mô đào tạo sau đại học, đặc biệt là tiến sĩ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu cho các ngành công nghệ chiến lược.

Trên cơ sở những vấn đề được nhận diện, các ý kiến tại Hội thảo thống nhất tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm. Theo đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật và đổi mới phương thức quản trị giáo dục; đổi mới cơ chế tài chính, khơi thông nguồn lực đầu tư.

Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và thu hút nhân lực chất lượng cao; đổi mới nội dung, chương trình, phương thức đào tạo, nâng cao chất lượng các cấp học; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; tổ chức thực hiện.

Các đại biểu dự Hội thảo Giáo dục 2026

Trong đó, yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục cần được đặt ra xuyên suốt ở tất cả các cấp học. Với giáo dục phổ thông, cần chú trọng giáo dục toàn diện, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, xây dựng tính trung thực trong nhà trường và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Giáo dục nghề nghiệp cần chuyển dịch cơ cấu đào tạo, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đối với giáo dục đại học, cần thực hiện tự chủ thực chất, khơi thông nguồn lực từ doanh nghiệp và các nhà đầu tư, đồng thời bảo đảm vai trò chủ đạo của Nhà nước trong đầu tư cho các trường đại học tinh hoa, trọng điểm và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Các ý kiến đóng góp tại Hội thảo sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp thành báo cáo, gửi các cơ quan có thẩm quyền, làm cơ sở để ngành giáo dục tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo.