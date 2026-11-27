Đưa kiến thức an toàn giao thông đến học sinh vùng khó

Với thông điệp "An toàn đến trường – Bình an về nhà", ngày 27/11, Đoàn Thanh niên Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Khu Quản lý đường bộ I, Khu Quản lý đường bộ III, Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng Thái Nguyên, Công an xã Phước Năng, Trung tâm Đào tạo Lái xe an toàn Honda Việt Nam tổ chức chương trình tuyên truyền an toàn giao thông tại Trường THCS Trần Phú (tỉnh Thái Nguyên) và Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Năng (xã Phước Năng, TP Đà Nẵng).

Đồng chí Vũ Minh Thái, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng phát biểu tại buổi tuyên truyền an toàn giao thông cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Năng (xã Phước Năng, TP Đà Nẵng).

Tham dự chương trình tại Đà Nẵng, đồng chí Vũ Minh Thái, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng cho biết, cả hai điểm trường ở Thái Nguyên và Đà Nẵng đều nằm ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi, nơi điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn. Đặc thù địa hình với các tuyến đường đèo dốc, khúc cua khuất tầm nhìn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, đòi hỏi học sinh phải được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để chủ động bảo vệ mình khi tham gia giao thông.

"Chương trình tuyên truyền an toàn giao thông tại hai điểm trường là hoạt động thiết thực, không chỉ mang đến kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn mà còn là hoạt động sẻ chia, động viên thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực cho các em trong học tập", đồng chí Vũ Minh Thái chia sẻ.

Tại cả hai điểm trường ở Thái Nguyên và Đà Nẵng, nội dung tuyên truyền an toàn giao thông được thiết kế gần gũi lồng ghép thông qua câu hỏi, trò chơi và hoạt động giao lưu giúp học sinh dễ tiếp nhận.

Tại các điểm trường, nội dung tuyên truyền được thiết kế phù hợp với lứa tuổi, tập trung vào những kiến thức cơ bản về trật tự, an toàn giao thông như đi bộ và qua đường an toàn; chấp hành tín hiệu đèn, biển báo; sử dụng xe đạp, xe đạp điện đúng quy định; không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật.

Những tình huống gần gũi trong hành trình đến trường, từ việc ra vào cổng trường, đi qua khúc cua, tham gia giao thông trong điều kiện trời mưa, sương mù đến nhận biết và tránh điểm mù của xe tải, xe khách, được lồng ghép thông qua các câu hỏi, trò chơi và hoạt động giao lưu. Cách truyền đạt sinh động, gần gũi giúp học sinh dễ tiếp nhận, ghi nhớ và có thể vận dụng vào thực tế.

Không chỉ trang bị kỹ năng tham gia giao thông, chương trình còn hướng dẫn học sinh nâng cao ý thức bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Các em được nhắc nhở không viết, vẽ, làm hư hỏng biển báo, gương cầu, cọc tiêu, tấm phản quang, hộ lan; không tự ý xê dịch thiết bị báo hiệu, không leo trèo trên lan can cầu, hộ lan.

Đặc biệt, khi phát hiện công trình giao thông bị hư hỏng hoặc vị trí có nguy cơ mất an toàn, học sinh cần thông báo cho thầy cô, cha mẹ hoặc người có trách nhiệm để xử lý kịp thời, thay vì tự ý ra lòng đường kiểm tra, sửa chữa.

Đồng hành cùng chương trình, Trung tâm Đào tạo Lái xe an toàn Honda Việt Nam trực tiếp hướng dẫn học sinh những kỹ năng thiết thực như lựa chọn mũ bảo hiểm phù hợp, đội mũ và cài quai đúng cách; tư thế ngồi sau xe máy, xe đạp an toàn; cách giữ thăng bằng, đặt chân và lên xuống xe đúng thời điểm.

Thông qua hoạt động quan sát, trao đổi và thực hành dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, học sinh được tiếp cận những kỹ năng gần gũi với cuộc sống hằng ngày. Đây cũng là cách giúp các em từng bước hình thành ý thức, thói quen tham gia giao thông an toàn từ sớm.

Chương trình dành nhiều phần quà thiết thực tới các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai trường ở Thái Nguyên, TP Đà Nẵng.

Lan tỏa bài học an toàn qua nền tảng số

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, chương trình còn dành sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực tới học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai trường. Ban tổ chức và các đơn vị đồng hành đã trao 91 suất quà, trong đó 40 suất tại Thái Nguyên và 51 suất tại Đà Nẵng, gửi tới các em học sinh.

Cùng với những phần quà dành cho học sinh, chương trình còn trao tặng vật dụng, đồ dùng thiết thực và trang thiết bị hỗ trợ hoạt động dạy học, sinh hoạt của nhà trường.

Những món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng sự sẻ chia, động viên, góp phần giúp các em thêm tự tin, có động lực vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực trong học tập.

Đáng chú ý, 10.000 quyển vở được trao tặng tại hai chương trình đều in thông điệp về an toàn giao thông trên bìa, kèm mã QR dẫn tới website "Đi Đường An Toàn" do Đoàn Thanh niên Cục Đường bộ Việt Nam xây dựng. Với cách thể hiện sinh động, các nhân vật Bo và Miu đồng hành cùng học sinh khám phá kiến thức giao thông thông qua các chuyên đề, câu hỏi và trò chơi tương tác.

Thông qua nền tảng số, các em có thể tiếp tục ôn luyện kiến thức sau chương trình, đồng thời tạo cơ hội để cha mẹ, thầy cô cùng tham gia hướng dẫn, nhắc nhở và củng cố kỹ năng an toàn giao thông trong những hành trình thường ngày.

Từ hai điểm trường ở Thái Nguyên và Đà Nẵng, chương trình cho thấy cách làm thiết thực trong kết hợp tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng, nâng cao ý thức bảo vệ hạ tầng giao thông và chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tinh thần xung kích của tuổi trẻ ngành Xây dựng được thể hiện qua những hành động cụ thể: đưa kiến thức đến gần học sinh, trực tiếp hướng dẫn kỹ năng và huy động sự chung tay hỗ trợ các em. Những việc tưởng chừng nhỏ như cài đúng quai mũ bảo hiểm, quan sát trước khi qua đường hay giữ gìn biển báo giao thông, nếu được hướng dẫn và thực hành thường xuyên, sẽ góp phần hình thành thói quen tốt, xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và các đơn vị, mỗi bài học, mỗi món quà và mỗi hành động sẻ chia đều góp thêm ý nghĩa cho hành trình đến trường của học sinh, để các em được đến trường an toàn và trở về nhà bình an.