Trần Như Mai Anh, ngành Kỹ thuật máy tính, tốt nghiệp với GPA 4.0 và TOEIC 990. Ảnh: N.Q.

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp tháng 11/2026 với 8 tân tiến sĩ, 270 tân thạc sĩ và 3.576 tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư.

Tại lễ tốt nghiệp bậc đại học tổ chức ngày 27/11, nhà trường khen tặng 11 cúp Toàn năng cho 11 sinh viên tiêu biểu đại diện cho mỗi khoa, trong đó có 10 sinh viên xếp loại xuất sắc. Bên cạnh đó, 52 sinh viên của các khoa được trao tặng huy chương vàng tốt nghiệp.

Nhà trường cũng tặng giấy khen cho 5 sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn thời gian quy định một năm, 5 sinh viên có điểm trung bình tích lũy ngành đứng đầu khóa ngành và 5 sinh viên hệ vừa học vừa làm có thành tích học tập đứng đầu khóa học.

Các tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: N.Q.

Thủ khoa đầu ra với GPA 4.0 và TOEIC 990

Đáng chú ý, trong số sinh viên tốt nghiệp đợt này, có 6 sinh viên đạt điểm trung bình tích lũy (GPA) tuyệt đối 4.0/4.0, đều được xếp loại tốt nghiệp xuất sắc, gồm: Trần Như Mai Anh, Dương Hồ Nam, Nguyễn Ngọc Song Thương và Nguyễn Tiến Khoa (Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính), Nguyễn Tất Phú (Khoa Quản lý Công nghiệp), Diệp Thanh Hoàng (Khoa Kỹ thuật Hóa học).

Trần Như Mai Anh được trường trao cúp Toàn năng và huy chương vàng trong lễ tốt nghiệp, với thành tích thủ khoa đầu ra đạt điểm trung bình tích lũy 4.0 cùng chứng chỉ TOEIC 990, đều ở mức tuyệt đối.

Nhờ điểm trung bình tích lũy cao, Mai Anh giành học bổng khuyến khích học tập cả 7 học kỳ.

Ngoài ra, nữ sinh đạt 9/10 điểm đồ án tốt nghiệp, là tác giả bài báo khoa học về ki-ốt cảm biến dựa trên dữ liệu sinh trắc học, được đăng tải tại Hội nghị quốc tế lần thứ hai về truy cập không gian thông minh và ứng dụng (IAAA 2026).

Mai Anh chia sẻ cô rất vui và tự hào khi đạt mốc GPA 4.0/4.0, bởi đây là mục tiêu cô đặt ra từ năm nhất.

Thời gian đầu, nữ sinh còn bỡ ngỡ với môi trường đại học nên đôi lúc chưa thực sự bắt nhịp với việc học. Nhờ sự hỗ trợ của thầy cô, bạn bè cùng nỗ lực điều chỉnh bản thân, cô dần thích nghi và tiến gần hơn đến mục tiêu của mình.

Ba điều Hiệu trưởng nhắn nhủ tân khoa

GS.TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, cho biết thế giới đang bước vào giai đoạn mà những tiến bộ khoa học và công nghệ định hình lại cách con người làm việc, sản xuất và phát triển.

Theo ông, trí tuệ nhân tạo mở rộng khả năng của con người trong học tập, nghiên cứu và sáng tạo, còn những tiến bộ trong công nghệ bán dẫn, tự động hóa và năng lượng đang làm thay đổi nhiều ngành kinh tế.

Cùng với những cơ hội ấy, mỗi quốc gia phải suy nghĩ sâu hơn về năng lực tự chủ của mình và về cách để thành quả của tiến bộ công nghệ đến được với nhiều người hơn.

Ông nhắc đến Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, văn kiện đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí đột phá trong phát triển đất nước.

Để thực hiện khát vọng ấy, Việt Nam cần nhiều thế hệ có thể tiếp thu thành tựu của thế giới, làm chủ công nghệ và tạo ra những giải pháp từ chính các bài toán của đất nước mình. Trong hành trình đó, có những việc hôm nay còn đang được đặt nền móng mà chính những người vừa tốt nghiệp sẽ góp phần làm nên trong 10-20 năm tới.

GS.TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa phát biểu tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: N.Q.

Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa nhận xét ngày tốt nghiệp thường khiến mọi người nghĩ nhiều về bước đi kế tiếp.

Ông mong các tân tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư nghĩ xa hơn một chút, về con đường mình sẽ đi trong nhiều năm và về con người mình muốn trở thành trên con đường ấy.

Trước hết, ông khuyên các em hãy cho mình thời gian để trưởng thành trong nghề. Một sự nghiệp dài sẽ có lúc tiến rất nhanh, cũng có những năm tháng thành quả đến chậm hơn mong đợi.

"Hãy kiên nhẫn với những công việc giúp mình tích lũy hiểu biết, rèn luyện phán đoán và xây dựng uy tín. Rồi sẽ có lúc các em đổi hướng, nhận một trách nhiệm lớn hơn hoặc bắt đầu lại ở một lĩnh vực mới. Khi ấy, khả năng học hỏi và sự vững vàng đã được bồi đắp qua năm tháng sẽ giúp các em đi tiếp", ông Phong nhắn nhủ.

Ông cũng mong các em biết dùng năng lực của mình vào những việc có ý nghĩa. Theo thời gian, phạm vi trách nhiệm có thể rộng dần, từ công việc trực tiếp đảm nhận đến công việc của cả một tập thể.

Càng có nhiều cơ hội quyết định, các em càng cần giữ sự trung thực với điều mình biết, sự khiêm nhường trước điều mình chưa biết và sự quan tâm đến những người chịu ảnh hưởng từ quyết định của mình.

Thành tựu nghề nghiệp có thể mang nhiều hình thức. "Tôi mong trong những thành tựu ấy có cả niềm vui vì đã làm được một việc có ích, đã giúp một người khác trưởng thành hoặc đã góp phần giải quyết một vấn đề mà xã hội thực sự cần", ông nói.

Lê Hiểu Nghi, Khoa Công nghệ Vật liệu, chương trình Việt Pháp PFIEV, tốt nghiệp xuất sắc, được trao cúp Toàn năng và huy chương vàng. Ảnh: N.Q.

Cuối cùng, Hiệu trưởng mong dù đi đâu, các cử nhân, kỹ sư cũng giữ mối gắn bó lâu dài với Bách khoa. Nhà trường mong được gặp lại họ ở nhiều chặng đường, khi còn đang tìm hướng đi, khi đã vững vàng trong nghề hay khi muốn chia sẻ những gì đã học được với thế hệ đi sau.