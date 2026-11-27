Từ ngày 23 đến 27-11, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 tổ chức Hội thao kết thúc huấn luyện chiến đấu năm 2026.

Năm nay, Trung đoàn 292 tiến hành hội thao thành 2 khối: Khối cơ quan trung đoàn, đại đội 10 tổ chức tại Trung đoàn bộ và Khối các trạm ra đa tổ chức tại các đơn vị. Nội dung hội thao toàn diện trên các mặt công tác, trong đó phần lý thuyết tập trung vào nội dung điều lệnh đội ngũ, nhận thức chuyên ngành tham mưu, chính trị, hậu cần - kỹ thuật, nhất là các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn mới ban hành năm 2026.

Về nội dung thực hành, chỉ huy cơ quan, đơn vị tổ chức 1 buổi thể dục sáng; điều lệnh đội ngũ từng người không có súng, kiểm tra thể lực; dựng, hạ nhà bạt, mắc tăng võng trong điều kiện trời mưa và không mưa.

Các thí sinh thực hành nội dung tháo lắp súng.

Trong kiểm tra chuyên ngành, chú trọng kiểm tra chỉ tiêu các thành phần kíp đài, thực hành đội ngũ chiến thuật; soạn thảo và thực hành báo cáo kế hoạch chiến đấu, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị; thông tin chuyên đề thời sự và giảng bài chính trị.

Qua cuộc kiểm tra để trung đoàn đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện chiến đấu năm 2026 của đơn vị; đồng thời rút kinh nghiệm, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu trong năm tới và những năm tiếp theo. Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất và 2 giải nhì cho các cơ quan, đơn vị đạt kết quả cao trong tham gia hội thao.