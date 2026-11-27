Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: VPQH

Không để chính sách đúng nhưng chậm phát huy tác dụng vì thiếu sự phối hợp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc tổ chức Hội thảo có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Hội thảo là diễn đàn để thảo luận, đánh giá, đề xuất giải pháp đổi mới cơ chế, tập trung nguồn lực và tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến đột phá về chất lượng giáo dục, đảm bảo công bằng trong tiếp cận và nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian qua, Quốc hội đã kịp thời thông qua các luật, nghị quyết về giáo dục, nhà giáo, cơ chế, chính sách đặc thù và chương trình mục tiêu quốc gia. Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực tổ chức thực hiện trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, khung thể chế được hình thành không có nghĩa là mọi vướng mắc đã được giải quyết; nguồn lực được quyết định không có nghĩa là đã đúng nơi, đúng lúc; nhiệm vụ được giao không đồng nghĩa với kết quả đã đạt được.

Nhắc lại chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học” - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, yêu cầu trọng tâm hiện nay là khâu tổ chức thực hiện. “Vướng ở đâu phải tháo gỡ ở đó, thuộc thẩm quyền nào phải được xử lý ở cấp đó, vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, với phương án cụ thể. Không thể để chính sách đúng lại chậm phát huy tác dụng chỉ vì thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Đổi mới giáo dục phải giảm áp lực, bảo đảm quyền lợi người học

Ghi nhận nhiều tham luận, thảo luận tại Hội thảo, Chủ tịch Quốc hội đồng thời trao đổi thêm một số nội dung.

Theo đó, về giáo dục phổ thông, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 71, trên cơ sở đánh giá thực tiễn; đảm bảo tinh gọn, thiết thực, khả thi, không gây quá tải, xáo trộn không cần thiết cho nhà trường, giáo viên và học sinh.

“Các kỳ thi phải được tổ chức nghiêm túc, công bằng, khoa học và hiệu quả, đánh giá đúng năng lực người học, không làm gia tăng áp lực và chi phí cho người học, gia đình và xã hội. Phương án thi cần ổn định và công bố sớm; dạy học 2 buổi/ngày không được biến thành luyện thi, học thêm trong nhà trường” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cùng với đó, cần phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu cả số lượng, cơ cấu và chất lượng; gắn chặt đào tạo, bồi dưỡng với tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo môn học, cấp học, địa bàn, sớm tuyển đủ số biên chế đã giao.

Ưu tiên giải quyết thiếu giáo viên, trường lớp và điều kiện dạy học tại vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và các địa bàn đang trong tình trạng quá tải hiện nay.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: VPQH

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cần hết sức coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho học sinh, giữ gìn và phát huy truyền thống “tôn sư trọng đạo” tốt đẹp của dân tộc. Trong quá trình đổi mới giáo dục, phải quan tâm xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh, giữ gìn nền nếp, kỷ cương, đề cao vai trò, vị thế và trách nhiệm nêu gương của người thầy; vun đắp sự kính trọng thầy cô giáo, sự gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Về giáo dục đại học, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo hệ thống đại học công lập giữ vai trò nòng cốt; phát huy vai trò dẫn dắt của các đại học quốc gia, các trường công lập trọng điểm trong những lĩnh vực then chốt.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế để tự chủ đại học thực chất và hiệu quả. “Tự chủ phải thúc đẩy chất lượng, không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm đầu tư của Nhà nước hoặc chuyển gánh nặng chi phí sang người học” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Cùng với đó, định hướng cơ cấu đào tạo trên cơ sở dự báo nhu cầu phát triển đất nước; tập trung phát triển các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, đảm bảo cơ cấu hài hòa với khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật, sức khỏe và các lĩnh vực thiết yếu.

Khơi thông nguồn lực, nâng cao chất lượng toàn hệ thống giáo dục

Đối với giáo dục nghề nghiệp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, giáo dục nghề nghiệp cần được đầu tư tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ; tăng cường hợp tác quốc tế, từng bước nâng chất lượng theo chuẩn khu vực, quốc tế; doanh nghiệp phải trở thành đối tác thực chất trong toàn bộ quá trình đào tạo.

“Cần chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang cung ứng dịch vụ đào tạo nghề linh hoạt theo nhu cầu của người học, doanh nghiệp và thị trường lao động” -Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: VPQH

Đề cập đến vấn đề khơi thông các nguồn lực xã hội, phát triển giáo dục công lập và tư thục, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng và hợp tác công tư; khuyến khích mạnh mẽ đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết, đòi hỏi nguồn lực lớn.

Bên cạnh đó, mỗi cơ sở giáo dục phải công khai điều kiện đảm bảo chất lượng, học phí và kết quả đào tạo; kiên quyết loại khỏi hệ thống những cơ sở chất lượng kém.

Trong sắp xếp mạng lưới trường, lớp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu: “Phải lấy chất lượng giáo dục và quyền học tập của người học làm thước đo, không chỉ chạy theo giảm số đầu mối; không để học sinh phải bỏ học vì trường xa sau khi sắp xếp”.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau Hội thảo, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo lập danh mục cụ thể những việc đã làm, đang làm và chưa làm; xác định rõ những khó khăn, vướng mắc.

“Chưa có giai đoạn nào Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục như hiện nay, từ chính sách miễn học phí, đầu tư xây dựng trường học ở vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số đến hỗ trợ bữa ăn cho học sinh. Vấn đề đặt ra hiện nay là phải tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.