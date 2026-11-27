Chiều 27-11, tại Nhà Quốc hội diễn ra phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”.

Dự và chủ trì phiên toàn thể hội thảo có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026.

Tiếp tục đồng bộ cơ chế, chính sách

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, thời gian qua, cùng với quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thể chế và chính sách trong lĩnh vực giáo dục tiếp tục được hoàn thiện; Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được triển khai ở tất cả các lớp; giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học từng bước gắn chặt hơn với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực; chuyển đổi số, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang mở ra những phương thức mới trong dạy học và quản trị giáo dục. Những kết quả đó tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, thực tiễn cho thấy từ chủ trương, chính sách đến kết quả thực chất vẫn còn những khoảng cách cần được nhận diện và xử lý. Một số cơ chế, chính sách còn chưa đồng bộ; điều kiện và năng lực tổ chức thực hiện giữa các địa phương, cơ sở giáo dục còn khác nhau; những hạn chế về đội ngũ, cơ sở vật chất, tài chính, dữ liệu và năng lực quản trị tiếp tục ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của hệ thống. Trong khi đó, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng với chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và những lĩnh vực công nghệ mới đang đặt ra những nhiệm vụ ngày càng cấp thiết đối với giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn báo cáo đề dẫn tại hội thảo.

Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, vấn đề đặt ra trong giai đoạn tới không chỉ là tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, mà đồng thời phải nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và bảo đảm các điều kiện, nguồn lực để chính sách đi vào cuộc sống. Hiệu quả của đổi mới cần được thể hiện bằng chất lượng và sự tiến bộ của người học; cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng; sự phát triển của đội ngũ nhà giáo; năng lực đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của các cơ sở giáo dục; chất lượng nguồn nhân lực và đóng góp của giáo dục đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Tham luận tại hội thảo với chủ đề “Từ chương trình dự kiến đến trải nghiệm học tập thực tế: Rà soát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa”, GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục cho rằng, các thảo luận về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thường tập trung vào khối lượng kiến thức, số lượng môn học, cách tổ chức các môn lựa chọn, hệ thống sách giáo khoa và những nội dung cần bổ sung hoặc tinh giản. Đây đều là những vấn đề cần được xem xét nghiêm túc.

Tuy nhiên, nếu việc rà soát chủ yếu dừng lại ở số lượng đơn vị kiến thức hay danh mục môn học, thì vấn đề quan trọng nhất có thể sẽ chưa được quan tâm đúng mức: Chất lượng của những trải nghiệm học tập mà chương trình thực sự tạo ra cho học sinh. Chương trình có thể nhấn mạnh cách tiếp cận phát triển phẩm chất và năng lực, nhưng hoạt động dạy học trên lớp vẫn chủ yếu hướng đến việc hoàn thành nội dung. Tương tự, một bài học trong sách giáo khoa có thể được tổ chức đầy đủ qua các bước khởi động, khám phá, luyện tập và vận dụng, song học sinh vẫn ít có cơ hội tự tìm hiểu, đặt câu hỏi hay hình thành cách lý giải của riêng mình. Vì vậy, sự thay đổi về cấu trúc và hình thức tổ chức bài học chưa đủ để khẳng định rằng việc học đã trở nên thực chất hơn.

Theo GS.TS Lê Anh Vinh, nghiên cứu chương trình giáo dục cần bao quát khái niệm đầy đủ của chương trình. Thứ nhất là chương trình được quy định, thể hiện qua mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung và các yêu cầu cần đạt. Thứ hai là chương trình được triển khai, được cụ thể hóa trong sách giáo khoa, kế hoạch giáo dục, nhiệm vụ học tập, phương pháp dạy học và cách thức đánh giá. Thứ ba là chương trình được học sinh trải nghiệm, thể hiện ở những gì các em thực sự tiếp nhận, ghi nhớ, vận dụng và chuyển hóa thành năng lực hành động trong đời sống.

Các đại biểu tham luận tại hội thảo.

GS.TS Lê Anh Vinh nhận định, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã có những lựa chọn đáng ghi nhận về định hướng phát triển phẩm chất, năng lực và cấu trúc chương trình. Tuy nhiên, những lựa chọn này chỉ có thể phát huy đầy đủ ý nghĩa khi được hiện thực hóa trong quá trình dạy học. Các mục tiêu về phẩm chất, năng lực và giáo dục công dân không thể chỉ dừng ở các đề mục trong văn bản, mà cần được cụ thể hóa thành tiến trình phát triển phù hợp, nhiệm vụ học tập có ý nghĩa, bằng chứng đánh giá đáng tin cậy và những cơ hội phản hồi giúp học sinh từng bước tiến bộ.

"Vì vậy, vấn đề cần quan tâm không chỉ là chương trình đã đổi mới đến đâu về nội dung và hình thức, mà còn là sự đổi mới ấy tạo ra những thay đổi gì trong cách học sinh suy nghĩ, tương tác và hành động. Nói cách khác, cần xem xét thấu đáo khoảng cách giữa hình thức tổ chức hoạt động học tập và chiều sâu nhận thức, tương tác xã hội, cũng như khả năng vận dụng mà các hoạt động ấy thực sự đòi hỏi", GS.TS Lê Anh Vinh nêu ý kiến.

Chia sẻ về vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống đối với học sinh, GS.TS Nguyễn Văn Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, giáo dục đạo đức, công dân đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng hình thức lòng yêu nước này. Bằng cách dạy học sinh về quá khứ của đất nước - những cuộc đấu tranh, chiến thắng và sự hy sinh của những người đi trước - giáo dục công dân nuôi dưỡng ý thức tự hào và trách nhiệm ở những công dân trẻ.

Theo GS.TS Nguyễn Văn Minh, trong một thế giới mà thông tin sai lệch và sự thờ ơ có thể dễ dàng làm xói mòn những giá trị đạo đức, học sinh cần được trang bị các công cụ để điều hướng các bối cảnh xã hội phức tạp. Vì vậy, việc khơi dậy lòng yêu nước trong thế hệ trẻ là rất quan trọng để nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và khuyến khích quyền công dân tích cực. Khi thế giới ngày càng toàn cầu hóa, điều quan trọng là phải dạy cho thế hệ trẻ về giá trị lịch sử, văn hóa và lý tưởng của đất nước. Chẳng hạn, để nuôi dưỡng lòng yêu nước trong giới trẻ ngày nay có thể gợi ý một số chiến lược như: Giáo dục về lịch sử và di sản; kỷ niệm các ngày lễ và truyền thống quốc gia; thúc đẩy sự tham gia với tư cách công dân; tôn vinh các tấm gương về các lĩnh vực; nuôi dưỡng lòng tử tế bằng các hoạt động thiết thực; sử dụng phương tiện truyền thông và công nghệ...

Đổi mới phải có lộ trình khoa học, không gây xáo trộn

Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội và Chính phủ, nhiều chủ trương, quyết sách lớn đã được thể chế hóa và triển khai thực hiện, từ hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách miễn, hỗ trợ học phí, chế độ đãi ngộ nhà giáo đến tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt là việc khánh thành 107 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, đón gần 113 nghìn học sinh; hơn 110 nghìn sinh viên đang theo học các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược được cấp học bổng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại hội thảo.

Từ góc độ quản lý, điều hành, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết Chính phủ đã, đang và sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thứ nhất, hệ thống thể chế, pháp luật chuyên ngành giáo dục về cơ bản đã được hoàn thiện đồng bộ. Tuy nhiên, vẫn còn những điểm nghẽn trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho giáo dục, đồng thời, công tác tổ chức thi hành pháp luật vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo tháo gỡ những điểm nghẽn này; đột phá về thể chế phải đi liền với đột phá về tổ chức thực hiện, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Thứ hai, đối với giáo dục mầm non và phổ thông, Chính phủ đang chỉ đạo rà soát toàn diện, đồng bộ Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và tuyển sinh, lấy phát triển phẩm chất, năng lực, giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước làm trọng tâm, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo. Việc đổi mới phải có lộ trình khoa học, không gây xáo trộn; đặc biệt, kiểm tra, đánh giá phải bảo đảm công bằng, khắc phục tình trạng học để thi, chạy theo điểm số, thành tích và ngăn chặn gian lận trong thi cử.

Đối với giáo dục đại học, Chính phủ đang chỉ đạo nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập, hướng tới giảm tối thiểu 20% số cơ sở, để tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu, hoàn thành quý I-2027; đồng thời, tập trung triển khai Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó, phát triển khoảng 30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, 3-5 đại học tinh hoa, dẫn dắt sự phát triển của toàn hệ thống.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, Chính phủ đã cơ bản hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, đến nay đã vượt xa mục tiêu giảm tối thiểu 30% số cơ sở theo yêu cầu của Trung ương, với quan điểm sắp xếp, giảm đầu mối phải hướng đến mục tiêu đổi mới công tác quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo.

“Thời gian tới, Chính phủ tiếp tục phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại và hội nhập; ưu tiên đầu tư các cơ sở đào tạo chất lượng cao, các ngành, nghề trọng điểm, tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế; gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Triển khai hiệu quả mô hình trung học nghề; thúc đẩy phân luồng bằng chất lượng và sức hấp dẫn của giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, tạo điều kiện để người lao động được đào tạo lại, nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp và học tập suốt đời”, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu khẳng định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua, Quốc hội đã kịp thời thông qua các luật, nghị quyết về giáo dục, nhà giáo, cơ chế, chính sách đặc thù và chương trình mục tiêu quốc gia. Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực tổ chức thực hiện trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, khung thể chế được hình thành không có nghĩa là mọi vướng mắc đã được giải quyết - nguồn lực được quyết định không có nghĩa là đã đúng nơi, đúng lúc - nhiệm vụ được giao không đồng nghĩa với kết quả đã đạt được.

Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm “Mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, yêu cầu trọng tâm hiện nay là khâu tổ chức thực hiện. Vướng ở đâu phải tháo gỡ ở đó - thuộc thẩm quyền nào phải được xử lý ở cấp đó - vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, với phương án cụ thể. Không thể để chính sách đúng lại chậm phát huy tác dụng vì thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, nhất là Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan, lắng nghe thật kỹ những vấn đề còn vướng mắc. Các Ủy ban của Quốc hội, trong đó có Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, cũng cần xem xét các vấn đề liên quan đến thuế, đất đai và tài sản phục vụ ngành giáo dục.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu cùng nghiên cứu kỹ lưỡng một số vấn đề trọng tâm. Thứ nhất, về giáo dục phổ thông, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 71, trên cơ sở đánh giá thực tiễn; đảm bảo tinh gọn, thiết thực, khả thi, không gây quá tải, xáo trộn không cần thiết cho nhà trường, giáo viên và học sinh.

"Các kỳ thi phải được tổ chức nghiêm túc, công bằng, khoa học và hiệu quả, đánh giá đúng năng lực người học, không làm gia tăng áp lực và chi phí cho người học, gia đình và xã hội. Phương án thi cần ổn định và công bố sớm; dạy học 2 buổi/ngày không được biến thành luyện thi, học thêm trong nhà trường", Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Đồng thời, cần hết sức quan tâm vấn đề đạo đức trong trường học; tăng cường môn giáo dục đạo đức, làm chuyển biến nhận thức từ gia đình, nhà trường đến xã hội.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu cả số lượng, cơ cấu và chất lượng; gắn chặt đào tạo, bồi dưỡng với tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo môn học, cấp học, địa bàn, sớm tuyển đủ số biên chế đã giao. Ưu tiên giải quyết thiếu giáo viên, trường lớp và điều kiện dạy học tại vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và các địa bàn đang trong tình trạng quá tải hiện nay.

Quang cảnh hội thảo.

Thứ hai, về giáo dục đại học, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, hệ thống đại học công lập giữ vai trò nòng cốt; phát huy vai trò dẫn dắt của các đại học quốc gia, các trường công lập trọng điểm trong những lĩnh vực then chốt. Tiếp tục hoàn thiện thể chế để tự chủ đại học thực chất và hiệu quả. Tự chủ phải thúc đẩy chất lượng, không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm đầu tư của Nhà nước hoặc chuyển gánh nặng chi phí sang người học.

Định hướng cơ cấu đào tạo trên cơ sở dự báo nhu cầu phát triển đất nước; tập trung phát triển các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, đảm bảo cơ cấu hài hòa với khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật, sức khỏe và các lĩnh vực thiết yếu.

Thứ ba, về giáo dục nghề nghiệp, theo Chủ tịch Quốc hội, cần đầu tư tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ; tăng cường hợp tác quốc tế, từng bước nâng chất lượng theo chuẩn khu vực, quốc tế; doanh nghiệp phải trở thành đối tác thực chất trong toàn bộ quá trình đào tạo. Chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang cung ứng dịch vụ đào tạo nghề linh hoạt theo nhu cầu của người học, doanh nghiệp và thị trường lao động.

Thứ tư, về khơi thông các nguồn lực xã hội, phát triển giáo dục công lập và tư thục, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Chính phủ cần chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng và hợp tác công tư; khuyến khích mạnh mẽ đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết, đòi hỏi nguồn lực lớn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thực tế có những trường tư thục đóng góp quan trọng cho hệ thống giáo dục, cần được ghi nhận, tạo điều kiện, nhân rộng và tập trung nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó, mỗi cơ sở giáo dục phải công khai điều kiện đảm bảo chất lượng, học phí và kết quả đào tạo; kiên quyết loại khỏi hệ thống những cơ sở chất lượng kém.

Thứ năm, về tổ chức thực hiện, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu mỗi nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, nguồn lực đảm bảo, thời hạn và kết quả thực hiện; phân cấp phải tính đến năng lực thực tế, điều kiện thực hiện.

"Sắp xếp mạng lưới trường lớp phải lấy chất lượng giáo dục và quyền học tập của người học làm thước đo, không chỉ chạy theo giảm số đầu mối; không để học sinh phải bỏ học vì trường xa sau khi sắp xếp. Những kiến nghị đã được chỉ rõ phải theo dõi đến khi khắc phục được - những hạn chế kéo dài phải xác định trách nhiệm cụ thể của cơ quan, của người đứng đầu để giải quyết căn cơ", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.