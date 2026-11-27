“Giáo dục là sự nghiệp bền bỉ, lâu dài, nhưng cơ hội học tập và trưởng thành của mỗi thế hệ không thể chờ đợi. Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị mà trước hết là Bộ Giáo dục và Đào tạo là phải chuyển hóa những quyết sách thành điều kiện học tập tốt hơn, chất lượng đào tạo cao hơn và cơ hội phát triển rộng mở hơn cho người dạy, người học", Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.