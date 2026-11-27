Tiếng Anh - Nền tảng cho tầm nhìn giáo dục hội nhập
Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là bước đi mang tầm nhìn chiến lược nhằm phát triển giáo dục và xây dựng nguồn nhân lực cho thời đại mới, vượt ra ngoài khuôn khổ đổi mới cách dạy và học thông thường. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, đây chính là năng lực thiết yếu để mỗi người học tiếp cận tri thức, mở rộng cơ hội phát triển và vươn ra không gian toàn cầu.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tieng-anh-nen-tang-cho-tam-nhin-giao-duc-hoi-nhap-246261127210020511.htm