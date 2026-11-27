Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành Chương trình môn học GDQPAN ở cấp THPT, trung học nghề và các trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học.

Theo dự thảo, chương trình hướng tới bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, kiến thức và kỹ năng cần thiết để người học tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

105 tiết Giáo dục quốc phòng ở cấp THPT

Dự thảo quy định tổng thời lượng môn GDQPAN ở cấp THPT và trung học nghề là 105 tiết, chia đều cho ba khối lớp, mỗi lớp 35 tiết.

Ở lớp 10, học sinh được học về lịch sử, truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân; phòng, chống ma túy, vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; an ninh mạng, an ninh phi truyền thống. Chương trình còn có nội dung về điều lệnh Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, giới thiệu một số loại súng bộ binh, kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương.

Lên lớp 11, nội dung tập trung vào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; phòng, chống tệ nạn xã hội; pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Luật Nghĩa vụ quân sự. Học sinh cũng được tìm hiểu về thuốc nổ, vật cản, vũ khí tự tạo, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và kiến thức phòng không nhân dân.

Đề xuất chương trình Giáo dục quốc phòng 105 tiết ở bậc THPT. Ảnh: DNU

Ở lớp 12, chương trình đề cập nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc sau năm 1975; tổ chức Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; tuyển sinh, đào tạo trong các trường quân đội, công an; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Các kỹ năng thực hành gồm tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu và chạy vũ trang.

Quy định thời lượng ở bậc trung cấp, cao đẳng, đại học

Đối với trình độ trung cấp, chương trình có tổng thời lượng 81 giờ. Ở trình độ cao đẳng, đại học, thời lượng là 177 giờ, tương ứng 4 học phần gồm: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng; Công tác quốc phòng và an ninh; Quân sự chung; Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật.

Riêng chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, đại học có thời lượng 96 giờ, gồm 2 học phần. Mỗi giờ học được tính bằng 50 phút.

Về tổ chức giảng dạy, ở cấp THPT và trung học nghề, các bài thực hành có thể được bố trí tập trung theo lớp nhưng không quá 3 tiết mỗi buổi và không quá một buổi mỗi tuần.

Dự thảo cũng yêu cầu chương trình được áp dụng thống nhất theo từng cấp học, trình độ đào tạo, bảo đảm tính liên thông từ THPT, trung học nghề đến trung cấp, cao đẳng, đại học. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm công bố kế hoạch học tập toàn khóa; người học chủ động xây dựng kế hoạch cá nhân để hoàn thành chương trình theo quy định.