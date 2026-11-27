Trường Mầm non Việt Trì ứng dụng công nghệ số trong giáo dục trẻ.

Đổi mới quản trị, phát huy hiệu quả nguồn lực

Thực hiện Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 của UBND phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) về sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, 6 trường mầm non gồm: Dữu Lâu, Trưng Vương, Gia Cẩm, Minh Nông, Hoa Hồng và Hòa Phong được hợp nhất thành Trường Mầm non Việt Trì.

Sau sáp nhập, Trường Mầm non Việt Trì hoạt động theo mô hình 1 trường chính, 5 phân hiệu và 1 điểm trường. Trường chính đặt tại cơ sở Trường Mầm non Hòa Phong (cũ).

Toàn trường có 82 nhóm, lớp với 1.835 trẻ; 258 cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động. Bộ máy quản lý gồm 1 hiệu trưởng, 6 phó hiệu trưởng. Đội ngũ giáo viên gồm 161 giáo viên biên chế và 36 giáo viên hợp đồng.

Việc hợp nhất 6 trường mầm non tạo điều kiện tập trung nguồn lực, phát huy năng lực đội ngũ và thống nhất công tác chuyên môn. Tuy nhiên, quy mô trường lớp lớn, nhiều cơ sở cũng đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản trị, bảo đảm hoạt động giáo dục thông suốt, phù hợp với điều kiện thực tế.

Sôi nổi hoạt động Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại trường chính và các phân hiệu.

Ngay từ đầu tháng 9/2026, Ban Giám hiệu nhà trường tập trung kiện toàn bộ máy, phân công trách nhiệm lãnh đạo theo từng lĩnh vực. Trường thành lập 4 tổ chuyên môn theo độ tuổi, 1 tổ văn phòng và 1 tổ nuôi dưỡng; thống nhất chế độ báo cáo, quy trình phối hợp giữa trường chính với các phân hiệu, điểm trường.

Cùng với đó, nhà trường rà soát, tiếp nhận hồ sơ, tài sản, cơ sở vật chất; bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm, năng lực chuyên môn và yêu cầu nhiệm vụ tại từng cơ sở.

Bà Lê Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt Trì cho biết, nhiệm vụ cấp bách sau sáp nhập là giữ ổn định hoạt động của nhà trường, bảo đảm an toàn cho trẻ, duy trì chế độ, chính sách đối với đội ngũ và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

Cùng với đó, công tác điều hành một đơn vị có quy mô lớn, nhiều cơ sở còn gặp không ít khó khăn. Do đó, cần tăng cường kiểm tra thực tế, nắm bắt vướng mắc tại từng bộ phận, phân định rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Đổi mới quản trị sau sáp nhập không chỉ dừng ở việc kiện toàn tổ chức mà phải hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong đó, thống nhất quy trình quản lý cần gắn với giảm áp lực hành chính, tăng cường hỗ trợ chuyên môn, tạo điều kiện để giáo viên tập trung chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Giáo viên Trường Mầm non Việt Trì đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục, phát huy tính tích cực, chủ động của trẻ.

Nhà trường xác định phát huy dân chủ, xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm là nhiệm vụ quan trọng. Đồng thời, thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý tài chính, tài sản công; tiếp nhận, xử lý kịp thời những phản ánh của đội ngũ.

Đây là cơ sở để Trường Mầm non Việt Trì từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn phường Việt Trì sau sắp xếp.

Thu hẹp khoảng cách, nâng cao chất lượng giáo dục

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường Mầm non Việt Trì sau sáp nhập là kế thừa kết quả giáo dục của các đơn vị trước đây, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ giữa các cơ sở.

Năm học 2025 - 2026, các trường trước sáp nhập có tỷ lệ huy động trẻ đạt 92%; tỷ lệ chuyên cần đối với nhà trẻ đạt 88,9%, mẫu giáo đạt 95,6%. Tỷ lệ trẻ đạt yêu cầu phát triển theo độ tuổi đạt 98%; 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình Giáo dục mầm non.

Những kết quả trên là nền tảng để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, với quy mô 1.835 trẻ, yêu cầu đặt ra là duy trì chất lượng đồng đều, bảo đảm trẻ tại các phân hiệu, điểm trường được chăm sóc, giáo dục trong điều kiện an toàn.

Cô và trẻ Trường Mầm non Việt Trì với những sản phẩm tạo hình, góp phần phát triển năng lực sáng tạo của trẻ.

Nhà trường xây dựng kế hoạch chuyên môn thống nhất theo độ tuổi; duy trì các hoạt động học tập, vui chơi, trải nghiệm. Công tác đón, trả trẻ, quản lý trẻ trong giờ học, hoạt động ngoài trời và phòng, chống tai nạn thương tích được chú trọng.

Với 100% trẻ ăn bán trú, bảo đảm an toàn thực phẩm được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Sau sáp nhập, trường thống nhất thực đơn, tính khẩu phần ăn và kiểm soát các công đoạn từ tiếp nhận, bảo quản, chế biến thực phẩm đến chia suất ăn, lưu mẫu thức ăn.

Quy trình kiểm thực ba bước được thực hiện theo quy định. Thực phẩm sống và thực phẩm đã chế biến được phân tách nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm chéo. Giáo viên theo dõi trẻ trong quá trình ăn uống, hướng dẫn trẻ hình thành thói quen vệ sinh và nền nếp sinh hoạt.

Bên cạnh những thuận lợi, điều kiện phòng học, trang thiết bị giữa các phân hiệu chưa đồng đều. Cơ sở vật chất tại một số nơi đang xuống cấp, thiết bị hiện đại chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

Trường Mầm non Việt Trì chú trọng xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, thân thiện tại các phân hiệu sau sáp nhập.

Trước thực tế đó, nhà trường tiến hành rà soát phòng học, bếp ăn, đồ dùng bán trú và thiết bị dạy học. Trong đó, ưu tiên sửa chữa, bổ sung những hạng mục trực tiếp phục vụ việc bảo đảm an toàn, bữa ăn, giấc ngủ và sinh hoạt của trẻ.

Việc xác định thứ tự ưu tiên trong đầu tư góp phần sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, sát nhu cầu thực tế, từng bước giảm chênh lệch về điều kiện giáo dục giữa các phân hiệu.

Năm học 2026 - 2027, Trường Mầm non Việt Trì đề xuất chỉ tiêu 100% nhóm, lớp xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo Chương trình Giáo dục mầm non; 100% trẻ được theo dõi sức khỏe, cân đo theo quy định.

Để thực hiện mục tiêu này, trường tập trung bồi dưỡng đội ngũ, tăng cường hỗ trợ chuyên môn tại lớp, tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo độ tuổi. Công tác đánh giá giáo viên gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ; ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhằm giảm công việc trùng lặp.

Từ ổn định tổ chức đến nâng cao chất lượng chuyên môn, Trường Mầm non Việt Trì đang từng bước phát huy hiệu quả nguồn lực sau sáp nhập. Trọng tâm là bảo đảm an toàn cho trẻ, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non tại địa phương.