Tiến sĩ Phan Thị Thùy Linh, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội trình bày tham luận tại Hội thảo. Ảnh: quochoi.vn

Chiều ngày 27/11, tại Nhà Quốc hội, trình bày tham luận tại Hội thảo Giáo dục 2026 với chủ đề "Để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học - Bài học quốc tế và điều kiện thực thi ở Việt Nam", Tiến sĩ Phan Thị Thùy Linh, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã đề xuất 5 nhóm kiến nghị nhằm bảo đảm các điều kiện triển khai Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

5 nhóm kiến nghị như sau:

Thứ nhất, gắn đào tạo, bồi dưỡng giáo viên với hoạt động thực hành ngay tại trường học và nơi giáo viên trực tiếp đứng lớp.

Theo đại biểu, hiện có hai nhóm giáo viên cần được quan tâm bồi dưỡng, gồm giáo viên dạy môn tiếng Anh và giáo viên dạy các môn học khác bằng tiếng Anh. Hai nhóm này có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng hoàn toàn khác nhau.

Đại biểu phân tích, một giáo viên dạy Toán có thể sở hữu chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc giáo viên có thể giảng dạy môn Toán bằng tiếng Anh một cách hiệu quả, giúp học sinh hiểu và nắm bắt được kiến thức của môn học.

Trong khi đó, thời gian qua, công tác bồi dưỡng thường tập trung vào việc mở các lớp tập huấn đồng loạt và cử giáo viên tham gia. Đại biểu cho rằng cách làm này không còn phù hợp và khó mang lại hiệu quả như mong muốn, bởi mỗi giáo viên có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng khác nhau.

Vì vậy, đại biểu đề nghị coi hoạt động thực hành tại trường là một phần không thể thiếu của mỗi khóa bồi dưỡng. Sau tập huấn, giáo viên cần cùng nhau soạn bài, dự giờ lẫn nhau; giảng viên các trường sư phạm cũng cần trực tiếp tham gia dự giờ, góp ý để hỗ trợ giáo viên hoàn thiện phương pháp giảng dạy. Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc mà học sinh gặp phải trong quá trình học tập, giáo viên cần điều chỉnh cách dạy cho phù hợp.

Đặc biệt, đại biểu nhấn mạnh, một khóa bồi dưỡng giáo viên chỉ thực sự được coi là thành công khi kết quả được thể hiện bằng việc học sinh thực sự học tốt hơn.

Thứ hai, mỗi nhà trường cần xây dựng lộ trình triển khai phù hợp với mức độ sẵn sàng của mình.

Để xác định lộ trình phù hợp, theo đại biểu, cần đánh giá cụ thể từng trường còn thiếu những điều kiện gì, trình độ của từng giáo viên hiện nay ra sao và cần được hỗ trợ ở những nội dung nào.

Trên cơ sở đó, những cơ sở giáo dục đã đủ điều kiện có thể triển khai trước; đối với những nơi còn khó khăn, cần ưu tiên đầu tư để từng bước bắt kịp. Cách tiếp cận này nhằm tránh làm gia tăng khoảng cách về cơ hội học tập giữa học sinh ở các vùng miền, địa bàn khác nhau.

Thứ ba, bảo đảm nguồn lực được phân bổ đúng nơi, đúng thời điểm và kiểm chứng được hiệu quả sử dụng.

Đại biểu cho biết, Quyết định số 2371/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045" đã đề cập các nguồn kinh phí và giao các bộ, ngành, địa phương chủ động cân đối, bố trí nguồn lực thực hiện. Tuy nhiên, Đề án hiện chưa xác định tổng mức kinh phí cần thiết. Đối với những địa phương còn khó khăn về ngân sách, đây có thể trở thành trở ngại ngay từ khâu xây dựng kế hoạch triển khai.

Để tạo thuận lợi cho các địa phương, đại biểu đề xuất ba nội dung cần được làm rõ:

Một là, xác định cụ thể mức kinh phí tối thiểu cho từng giai đoạn thực hiện Đề án.

Hai là, làm rõ những nhiệm vụ về tiếng Anh được lồng ghép vào các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ba là, sớm hoàn thiện các định mức chi và chế độ chi cho những nhiệm vụ liên quan đến dạy học bằng tiếng Anh.

Đối với việc xã hội hóa, đại biểu lưu ý các khoản thu, chi phải được công khai, minh bạch. Riêng phần học tập bằng tiếng Anh theo chương trình, ngân sách nhà nước cần bảo đảm cho mọi học sinh, không để việc học tiếng Anh của các em phụ thuộc vào khả năng đóng góp hay hoàn cảnh kinh tế của gia đình.

Thứ tư, lựa chọn thước đo thực chất để quyết định thời điểm mở rộng Đề án.

Theo đại biểu, điểm thi và các chứng chỉ tiếng Anh có giá trị nhất định trong đánh giá kết quả học tập, nhưng chưa phản ánh đầy đủ năng lực sử dụng tiếng Anh cũng như hiệu quả của việc dạy và học.

Do đó, cần tập trung đánh giá trên cơ sở trả lời ba câu hỏi: Học sinh có sử dụng tiếng Anh tốt hơn trước hay không; Khi học một môn học khác bằng tiếng Anh, các em có hiểu và vận dụng được kiến thức của môn học đó hay không; Khoảng cách về kết quả học tập giữa các nhóm học sinh có được thu hẹp hay không.

Đại biểu cho rằng, chỉ khi những tiêu chí này được xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, việc mở rộng Đề án mới có đủ cơ sở thực tiễn, bảo đảm mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học.

Thứ năm, chú trọng học liệu số và công cụ trí tuệ nhân tạo trong dạy và học tiếng Anh.

Đại biểu Phan Thùy Linh cho biết, Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đặt ra yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo trong dạy và học tiếng Anh. Để thực hiện hiệu quả yêu cầu này, cần bảo đảm ba điều kiện.

Trước hết, học liệu phải được kiểm chứng về chất lượng trước khi đưa vào sử dụng trong lớp học. Tiếp đó, cần bảo đảm học sinh ở những địa bàn còn thiếu thiết bị hoặc điều kiện kết nối internet vẫn có cơ hội tiếp cận học liệu. Đặc biệt, phải bảo vệ bằng được dữ liệu cá nhân của học sinh trong quá trình ứng dụng các nền tảng, công cụ công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào giáo dục.