Phát biểu tại Hội thảo Giáo dục năm 2026, chiều 27/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết, Chính phủ đã, đang và sẽ tập trung cao để chỉ đạo tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn và quyết tâm tạo chuyển biến thực chất trong triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.

Giải quyết tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên

Theo Phó Thủ tướng, nhìn lại 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; trong đó, giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã có những đóng góp rất quan trọng, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực; tạo nền tảng để đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ngân hàng Thế giới ghi nhận Việt Nam đạt những kết quả tích cực về giáo dục và phát triển vốn con người so với mức thu nhập của đất nước; chúng ta cũng thuộc nhóm 21 quốc gia sớm đạt Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc về giáo dục chất lượng.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại hội thảo.

"Đặc biệt, từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71, GD&ĐT đã có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội và Chính phủ, nhiều chủ trương, quyết sách lớn đã được thể chế hóa và triển khai thực hiện, từ hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách miễn, hỗ trợ học phí, chế độ đãi ngộ nhà giáo đến tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt là việc khánh thành 107 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, đón gần 113 nghìn học sinh; hơn 110 nghìn sinh viên đang theo học các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược được cấp học bổng", Phó Thủ tướng dẫn chứng.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng cho rằng, sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đang đặt ra những yêu cầu mới đối với GD&ĐT.

Từ góc độ quản lý, điều hành của Chính phủ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh 6 nhiệm vụ mà Chính phủ đã, đang và sẽ tập trung triển khai trong thời gian tới. Trước hết, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, pháp luật; đột phá về thể chế phải đi liền với đột phá về tổ chức thực hiện, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, Chính phủ đang chỉ đạo rà soát toàn diện, đồng bộ Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và tuyển sinh, lấy phát triển phẩm chất, năng lực, giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước làm trọng tâm, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo.

"Việc đổi mới phải có lộ trình khoa học, không gây xáo trộn; đặc biệt, kiểm tra, đánh giá phải bảo đảm công bằng, khắc phục tình trạng học để thi, chạy theo điểm số, thành tích và ngăn chặn gian lận trong thi cử", Phó Thủ tướng chỉ rõ.

Quang cảnh hội thảo.

Tập trung giải quyết tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên và mất cân đối cơ cấu đội ngũ, nhất là tại các đô thị, khu vực đông dân cư, trên cơ sở dự báo dài hạn về dân số và quy mô học sinh, tránh dư thừa trong tương lai, phấn đấu giải quyết cơ bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên ngay trong năm học 2026 - 2027.

Chính phủ đang chỉ đạo sửa đổi Nghị định số 116 nhằm thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng giáo viên. Ưu tiên nguồn lực cho vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và các địa bàn còn thiếu trường, lớp, bảo đảm mọi trẻ em có cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng và chất lượng.

Phát triển khoảng 30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, 3 - 5 đại học tinh hoa

Đối với giáo dục đại học, Chính phủ đang chỉ đạo nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập, hướng tới giảm tối thiểu 20% số cơ sở, để tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu, hoàn thành Quý I/2027; đồng thời, tập trung triển khai Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó, phát triển khoảng 30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, 3 - 5 đại học tinh hoa, dẫn dắt sự phát triển của toàn hệ thống.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, cùng với giáo dục đại học, Phó Thủ tướng khẳng định đây là hai trụ cột quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, cần được quan tâm đầu tư tương xứng. Chính phủ đã cơ bản hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, đến nay đã vượt xa mục tiêu giảm tối thiểu 30% số cơ sở theo yêu cầu của Trung ương, với quan điểm sắp xếp, giảm đầu mối phải hướng đến mục tiêu đổi mới công tác quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo.

Thời gian tới, Chính phủ tiếp tục phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại và hội nhập; ưu tiên đầu tư các cơ sở đào tạo chất lượng cao, các ngành, nghề trọng điểm, tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế; gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp.

Về bảo đảm nguồn lực cho giáo dục, Chính phủ sẽ bảo đảm tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho giáo dục theo Nghị quyết 71; tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo trong Chương trình mục tiêu quốc gia vừa được Quốc hội thông qua.

"Đầu tư của Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, nhưng cần phát huy mạnh mẽ tiềm năng, nguồn lực của toàn xã hội. Vừa qua, Chính phủ đã làm việc với các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đang chỉ đạo xây dựng Nghị định riêng về xã hội hóa giáo dục, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng và hợp tác công tư; tạo môi trường thuận lợi, ổn định để thu hút các nguồn lực xã hội, phát triển hài hòa giáo dục công lập và tư thục", Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho hay.

Cùng với đó, Chính phủ đã chỉ đạo đưa kiến thức, kỹ năng về trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục phù hợp với từng cấp học từ năm học 2026 - 2027; đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng đã được giao xây dựng Đề án tổng thể về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại các cơ sở giáo dục, báo cáo trong tháng 12/2026. Quan điểm là phát huy tối đa những lợi ích của công nghệ đối với giáo dục, nhưng sẽ kiểm soát, hạn chế những tác động tiêu cực đối với học sinh trên môi trường số.