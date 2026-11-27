Các đội thi tìm hiểu kiến thức.

Chiều 27/11, tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Sơn (xã Bình Sơn), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh An Giang tổ chức hội thi với sự tham gia của 3 đội: Mầm Xanh (điểm chính), Ánh Sáng Xanh (phân hiệu Vàm Rầy) và Sứ Giả Xanh (phân hiệu Thuận Tiến).

Các đội gồm học sinh khối trung học cơ sở, tranh tài qua 4 phần thi: Tự giới thiệu, tìm hiểu kiến thức, hiểu ý đồng đội và thuyết trình chủ đề “Người ươm mầm xanh”.

Phần thi hiểu ý đồng đội.

Kết quả, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội Sứ Giả Xanh (phân hiệu Thuận Tiến), giải nhì đội Mầm Xanh (điểm chính) và giải ba đội Ánh Sáng Xanh (phân hiệu Vàm Rầy).

Thông qua hội thi, học sinh được củng cố kiến thức, rèn kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và xử lý tình huống; nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.