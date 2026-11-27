Chiều 27/11, Hội thảo Giáo dục 2026 với chủ đề "Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT)" bước vào Phiên toàn thể dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn.

Chính sách hỗ trợ học phí và bữa ăn giúp giảm gánh nặng cho gia đình

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và nhất là sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiều cơ chế, chính sách về GD&ĐT đã đi vào thực tiễn, tạo những tác động, chuyển biến mạnh mẽ và thực chất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đồng chí đồng chủ trì hội thảo.

Chính sách miễn, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập, bữa ăn nội trú, bán trú giúp giảm gánh nặng cho gia đình học sinh. Việc đầu tư phát triển các trường nội trú ở các xã biên giới tạo điều kiện để học sinh vùng khó khăn đến trường và duy trì việc học tập. Các chính sách về giáo dục bắt buộc và phổ cập, nhất là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, tiếp tục được luật hóa và triển khai mạnh mẽ.

"Đã thực hiện thống nhất một bộ sách giáo khoa (SGK) và lộ trình cấp SGK miễn phí, trước mắt ưu tiên cho các địa bàn khó khăn và các nhóm đối tượng chính sách. Quỹ học bổng quốc gia và tín dụng ưu đãi cho sinh viên mở rộng cơ hội học tập cho học sinh, sinh viên", Bộ trưởng nêu.

Việc tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông và nhân sự hỗ trợ góp phần cải thiện thu nhập, giúp thầy cô yên tâm gắn bó với nghề. Phân cấp tuyển dụng và bố trí giáo viên giúp các địa phương chủ động bổ sung đội ngũ cho những môn học, cấp học và địa bàn còn thiếu.

Cạnh đó, chất lượng giáo dục phổ thông tiếp tục chuyển biến, yêu cầu bảo đảm chất lượng ngày càng cao. Đổi mới nội dung giáo dục gắn với hướng nghiệp và phân luồng giúp học sinh có thêm sự lựa chọn, trong đó có trung học nghề. Việc đẩy mạnh giáo dục STEM, tăng cường năng lực số, lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và việc dạy, học ngôn ngữ các nước láng giềng góp phần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của người học.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trình bày báo cáo tại hội thảo.

Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp được rà soát, sắp xếp, thu gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động. Mở rộng quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình giúp mở rộng không gian phát triển, tạo động lực để các trường đại học chủ động hơn trong đào tạo, phát triển đội ngũ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Các chính sách học bổng, đặt hàng đào tạo, hợp tác với doanh nghiệp đã góp phần thu hút người học giỏi vào các ngành trọng điểm, gắn đào tạo và nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn.

Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục từng bước được hoàn thiện; học bạ số, văn bằng số đã được triển khai mạnh mẽ và kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia. Việc mở rộng dịch vụ công trực tuyến, tổ chức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học trực tuyến giúp giảm giấy tờ, đồng thời dữ liệu dùng chung tạo cơ sở để giảm báo cáo trùng lặp, nâng cao hiệu quả quản lý...

Vẫn xảy ra tình trạng thiếu, thừa giáo viên cục bộ

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, quá trình triển khai cũng xuất hiện một số điểm nghẽn. Cùng với thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp, các địa phương bố trí đội ngũ giáo viên và bảo đảm điều kiện đi học nhưng có nơi còn lúng túng, đặc biệt là sau quá trình sắp xếp trường lớp và bố trí đội ngũ cán bộ quản lý.

"Tình trạng thiếu, thừa giáo viên cục bộ vẫn xảy ra theo môn học, cấp học và địa bàn. Chế độ, chính sách cho nhà giáo chưa được triển khai đầy đủ và kịp thời, nhất là chế độ tiền lương theo quy định tại Nghị quyết số 71-NQ/TW và Luật Giáo dục. Cùng với cải thiện đãi ngộ, cần rà soát nhu cầu đến từng môn học, tuyển dụng trong số biên chế được giao và bố trí giáo viên dạy liên trường ở nơi phù hợp", Bộ trưởng thừa nhận.

Một số đô thị còn thiếu trường học do dân số tăng nhanh. Ở vùng khó khăn, nhiều nơi còn cần phòng học, thiết bị và đường truyền. Các trường nghề, trường đại học cần mở rộng không gian phát triển, diện tích và nâng cấp xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, hạ tầng, tính toán để bảo đảm đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Theo luật đặt ra mục tiêu bố trí ít nhất 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho GD&ĐT. Trong việc này, cần theo dõi cả chi thường xuyên và phân định rõ vốn đầu tư phát triển dựa trên nhu cầu, mức độ khó khăn của từng địa bàn và kết quả sử dụng nguồn vốn. Dữ liệu tài chính đầu tư và tài sản hiện còn phân tán, gây khó khăn cho việc xác định ưu tiên và đánh giá hiệu quả phân bổ sau đầu tư.

Khi hoàn thiện cơ sở dữ liệu và dữ liệu dùng chung, cần xác định rõ quyền truy cập, khai thác và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu. Đặc biệt, với ứng dụng AI trong dạy và học, kiểm tra, đánh giá, cần có hướng dẫn cụ thể về kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm của người sử dụng...

Trên cơ sở đó, Bộ GD&ĐT đề xuất 5 định hướng đổi mới chính sách tạo đột phá trong giai đoạn tiếp theo 2026 - 2030: Đổi mới quản trị giáo dục theo mục tiêu, dữ liệu và kết quả; tập trung nguồn lực, đầu tư có trọng tâm vào các năng lực dùng chung; gắn đào tạo với dự báo nhu cầu phát triển nhân lực và sự tham gia của doanh nghiệp; phát triển hệ thống giáo dục mở, linh hoạt và học tập suốt đời; nâng cao năng lực số, quản trị và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

"Hiệu quả chính sách cần được kiểm chứng bằng những thay đổi cụ thể: Học sinh có đủ chỗ học và điều kiện học tập; nhà trường bố trí đủ giáo viên theo nhu cầu; công trình, thiết bị được khai thác hiệu quả; người tốt nghiệp có kỹ năng đáp ứng yêu cầu việc làm, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước" - Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nêu quan điểm và cho biết, thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành và địa phương theo dõi những kết quả này để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách.