Tối 26/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 người là cựu công chức địa chính, lãnh đạo UBND xã Lóng Luông huyện Vân Hồ (cũ), nay thuộc xã Vân Hồ về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Lực lượng chức năng thi hành quyết định khởi tố Trịnh Quốc Công và Hà Thế Long (đánh dấu x).

Các bị can gồm: Trịnh Quốc Công, Hà Thế Long, Sồng A Ria, Lý Bá Nam, Ngô Văn Tho và Tếnh A Chìa. Trong đó, có cán bộ thẩm định hồ sơ, Phó Giám đốc và Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vân Hồ (cũ).

Các đối tượng Sồng A Ria, Lý Bá Nam, Ngô Văn Tho bị khởi tố, bắt giam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2021-2023, các bị can đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao trong quá trình thực hiện quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (cũ).

Việc này dẫn đến cấp 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không bảo đảm quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 2,52 tỷ đồng.

Bị can Ngô Văn Tho và Tếnh A Chìa (đánh dấu x).

Hiện Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.