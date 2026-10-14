Đà Nẵng có nhiều tiềm năng và lợi thế để tiếp tục đẩy mạnh phát triển, nâng chất lượng phong trào bóng đá. Ảnh: PHI NÔNG

Nhiều tiềm năng

Không khó bắt gặp hình ảnh người dân tập luyện và thi đấu bóng đá ở khắp nơi trong thành phố. Từ nhu cầu của người chơi, nhiều hệ thống sân thi đấu đạt chuẩn được đầu tư khang trang, hiện đại.

Hơn 10 năm theo đuổi đam mê bóng đá phong trào, anh Hoàng Văn Đạt (phường Điện Bàn Đông) chia sẻ, môn thể thao này giúp anh duy trì sức khỏe dẻo dai, sự nhanh nhẹn và tinh thần thoải mái. Sau giờ làm, anh cùng bạn bè có chung niềm đam mê ra sân tập luyện và thi đấu. Dần dà, bóng đá trở thành thói quen mỗi ngày của anh. Đây là môn thể thao mang lại nhiều lợi ích, nên mỗi người dân thử tập luyện, thi đấu để rèn luyện sức khỏe.

Không chỉ tập luyện sôi nổi, chất lượng các giải đấu phong trào ngày càng được nâng cao. Làng Thể thao Tuyên Sơn (phường Hòa Cường) là một trong những địa điểm bảo đảm tốt các điều kiện về cơ sở vật chất và liên tiếp diễn ra những giải đấu hấp dẫn. Các trận đấu cũng diễn ra với tốc độ cao, giàu tính cạnh tranh, thu hút đông đảo khán giả xem và cổ vũ.

Tại Giải bóng đá nụ cười tháng 10 - tranh cúp DNC lần thứ nhất năm 2026 đang diễn ra, 12 đội bóng mang theo tinh thần quyết tâm, thi đấu nỗ lực, cống hiến nhiều pha bóng hay, đẹp mắt. Ông Hồ Viết Nam, Trưởng ban tổ chức giải cho biết, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ các đội thi đấu, đồng thời tổ chức giải đấu chuyên nghiệp, bài bản là mục tiêu Ban tổ chức hướng đến để nâng chất lượng giải đấu, đồng thời góp phần nâng chất lượng phong trào bóng đá trên địa bàn thành phố.

Với nhiều điều kiện thuận lợi, Đà Nẵng cũng trở thành điểm đến hấp dẫn của các giải đấu phong trào cấp quốc gia. Đáng chú ý, thành phố có nhiều năm liền được Công ty CP Bóng đá Việt (VietFootball) chọn là địa phương đăng cai vòng loại khu vực miền Trung - Tây Nguyên Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia và Cúp bóng đá 7 người vô địch quốc gia. Sân chơi này có sự góp mặt của các cầu thủ phong trào nổi tiếng cùng cựu tuyển thủ chuyên nghiệp quốc gia, nên luôn diễn ra gay cấn, kịch tính.

Ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Giám đốc VietFootball cho hay, các giải đấu trong hệ thống thi đấu cấp quốc gia diễn ra thành công nhờ sự quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Thành phố hiện có nhiều điều kiện thuận lợi, hệ thống sân thi đấu đáp ứng các yêu cầu tổ chức các giải đấu bóng đá phong trào quy mô lớn. Đây là nền tảng vững chắc để địa phương đẩy mạnh phát triển và nâng chất lượng phong trào bóng đá. Trong thời gian đến, công ty tiếp tục tổ chức các giải đấu quy mô lớn tại Đà Nẵng, tạo điều kiện cho các đội tranh tài.

Hướng đến thành lập liên đoàn

Để các hoạt động đi vào chuyên nghiệp và nâng chất lượng phong trào, thành phố hướng tới thành lập liên đoàn bóng đá. Thực tế, đây là bước đi cần thiết để đưa bóng đá phát triển bền vững. So với nhiều môn thể thao khác, bóng đá có tiềm năng, lợi thế và sức lan tỏa lớn hơn, nhưng hiện Đà Nẵng chưa có liên đoàn. Nhìn sang các địa phương có liên đoàn bóng đá như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động phong trào được tổ chức thường xuyên và bài bản, hiệu quả mang lại cũng cao hơn.

Theo bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Trưởng phòng Quản lý thể dục - thể thao (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Đà Nẵng đang hướng đến mục tiêu thành lập liên đoàn bóng đá. Tham gia vào liên đoàn là những cá nhân có tâm huyết với bóng đá, cùng chung tay xây dựng phong trào phát triển mạnh và bền vững. Giống như các liên đoàn thể thao khác trên địa bàn, thành phố định hướng xây dựng liên đoàn bóng đá thành tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự trang trải kinh phí và tuân thủ quy định của pháp luật.

Liên đoàn có vai trò quản lý, định hướng và phát triển toàn diện bóng đá phong trào thành phố; phối hợp sở, ban ngành, địa phương cùng các câu lạc bộ chuyên nghiệp tại Đà Nẵng xây dựng hệ thống đào tạo trẻ bài bản. Việc đẩy mạnh bóng đá cộng đồng giúp phát hiện sớm tài năng nhằm bổ sung lực lượng kế cận cho các tuyến trẻ thành phố và quốc gia.

“Công tác chuẩn bị thành lập liên đoàn đang được ban vận động tiến hành theo đúng quy định. Liên đoàn bóng đá thành phố Đà Nẵng được thành lập sẽ đáp lại mong muốn và sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ, đồng thời góp phần đa dạng hóa các liên đoàn, đưa thể thao thành phố phát triển mạnh mẽ và đồng đều”, bà Hạnh nói.