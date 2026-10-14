'Nam thần F1' dành thời gian đọc sách giữa các chặng đua

Tay đua Gen Z tận dụng những chuyến di chuyển để đọc sách. Ảnh: @charles_leclerc.

Charles Leclerc luôn mang sách và tai nghe khi di chuyển giữa các chặng Grand Prix. Chia sẻ với D, tạp chí thuộc báo la Repubblica của Italy, tháng 5/2025, tay đua người Monaco cho biết thích tận dụng thời gian trên đường để đọc và nghe nhạc.

Leclerc ra mắt giải Công thức 1 (F1) năm 2018 và gia nhập Scuderia Ferrari, đội đua thuộc hãng ôtô thể thao Ferrari của Italy, năm 2019. Giữa lịch thi đấu thường xuyên phải di chuyển, sách là một trong những vật dụng thiết yếu của anh.

Trong video giới thiệu 10 món đồ không thể thiếu do tạp chí GQ phát hành tháng 7/2025, Leclerc cho biết thích đọc để học điều mới. Anh cũng đặt giới hạn sử dụng mạng xã hội khoảng 20–25 phút mỗi ngày.

Sở thích đọc của "nam thần" Monaco chủ yếu hướng đến việc hiểu bản thân. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue tháng 3/2025, tay đua thường chọn những cuốn giúp nhìn lại suy nghĩ và hành động của mình.

Một tác phẩm được Leclerc đánh giá thú vị là What They Don’t Teach You at Harvard Business School (tạm dịch: Những điều trường kinh doanh Harvard không dạy bạn) của Mark H. McCormack.

Xuất bản lần đầu năm 1984, tác phẩm đúc kết kinh nghiệm của McCormack, người sáng lập International Management Group (IMG), doanh nghiệp quản lý và tiếp thị thể thao khởi nguồn tại Mỹ. Theo đơn vị xuất bản Penguin Random House, nội dung đề cập đến cách hiểu bản thân và người khác, kỹ năng bán hàng, đàm phán, quản lý thời gian và điều hành cuộc họp.

Theo ScuderiaFans, trang tin chuyên về Ferrari và F1, Leclerc còn bày tỏ yêu thích The Alchemist (Nhà giả kim) của nhà văn Brazil Paulo Coelho. Tiểu thuyết kể về hành trình theo đuổi ước mơ, vượt qua trở ngại và khám phá bản thân, với thông điệp xuyên suốt về khát vọng và sự kiên trì.

Trang tin liên hệ những thông điệp này với con đường của Leclerc, từ đua kart đến khi trở thành tay đua Ferrari, trải qua áp lực thành tích và những mùa giải chiếc xe thiếu sức cạnh tranh.

Charles Leclerc chủ yếu chọn những tác phẩm giúp hiểu suy nghĩ và hành động của mình. Ảnh: @charles_leclerc, Viet Bookstore.

Trong vlog tháng 8/2025, Leclerc còn đọc Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less (Nghệ thuật theo đuổi sự tối giản) của Greg McKeown. Cuốn sách đề cập đến việc xác định những điều thực sự quan trọng, loại bỏ các hoạt động không cần thiết và tập trung thời gian, năng lượng vào những ưu tiên có ý nghĩa.

Leclerc cũng đọc sách để tìm hiểu lịch sử đua xe. Trong cuộc phỏng vấn với HelloMonaco năm 2018, anh cho biết từ nhỏ đã đọc sách và xem phim về Ayrton Senna, huyền thoại F1 người Brazil truyền cảm hứng cho mình. Theo Motor Sport, tạp chí đua xe của Anh, khi các cuộc đua tạm dừng vì Covid-19 năm 2020, Leclerc dành thời gian đọc sách về lịch sử Ferrari.

Tháng 11/2025, sau khi công bố đính hôn với người mẫu Alexandra Saint Mleux (sinh năm 2002), Leclerc được bạn thân Pierre Gasly, tay đua người Pháp, tặng cuốn sách tiếng Pháp Comment être un bon époux? (tạm dịch: Làm thế nào để trở thành người chồng tốt) trong hoạt động trao quà Giáng sinh của các tay đua F1. Anh đã bật cười khi đọc tên sách.