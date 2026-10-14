Persib Bandung - Thể Công Viettel: Thử thách trên đất Indonesia

Thể Công Viettel đã cầm hòa Melbourne Victory 1-1 ở lượt trận mở màn. Dù bị dẫn trước, đội bóng áo lính vẫn tìm được bàn gỡ nhờ công của Lucas Ribamar. Tuy nhiên, thất bại 3-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V.League ngày 8/10 vừa qua cho thấy đội bóng áo lính cần cải thiện phong độ nếu muốn giành kết quả tích cực trên sân khách.

Trong khi đó, Persib Bandung khởi đầu chiến dịch chinh phục sân chơi châu lục bằng chiến thắng ấn tượng 1-0 trước FC Seoul. Dẫu vậy, trận hòa 2-2 trước Dewa United tại giải quốc nội ngày 11/10 cũng đặt ra những vấn đề về sự ổn định trước cuộc tiếp đón Thể Công Viettel.

Thể Công Viettel từng cầm hòa Melbourne Victory 1-1 ở trận ra quân AFC Champions League Two 2026/27. ﻿Ảnh: Thể Công Viettel

Trận Persib Bandung - Thể Công Viettel thuộc lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Champions League Two 2026/27 sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 14/10 trên Sân vận động Jalak Harupat (Bandung, Indonesia). Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và nền tảng TV360.

Về mặt lực lượng, các cầu thủ Persib Bandung sau chuỗi thời gian thi đấu dày đặc kể từ trận đấu làm khách trên sân của đại diện Thái Lan - Port FC tại vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 đã có dấu hiệu quá tải trước cuộc tiếp đón Thể Công Viettel.

Minh chứng được thể hiện qua trận hòa đáng tiếc trước Dewa United với tỉ số 2-2 cuối tuần qua khi nhiều cầu thủ của đội bóng Indonesia đã tỏ ra mệt mỏi sau quá trình thi đấu dịp FIFA Days tháng 10 cùng ĐTQG hay chuyến làm khách trên đất Thái Lan.

Về phía Thể Công Viettel, thầy trò HLV Velizar Popov không đối mặt với sự thiếu vắng nghiêm trọng nào bởi chấn thương hay thẻ phạt.

Với lợi thế sân nhà và kết quả tích cực ở trận ra quân ngay tại Hàn Quốc, Persib Bandung được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Thể Công Viettel vẫn có cơ hội giành điểm nếu hạn chế sai sót trong phòng ngự và tận dụng tốt những tình huống tấn công.

Đội hình dự kiến

Persib Bandung: Fitrah Maulana, Mutombo, Matricardi, Loncar, Marc Klok, Thom Haye, Berguinho, Ikwan Tanamal, Peralta Bauer, Beckham Putra, Uilliam Barros.

Thể Công Viettel: Nguyễn Văn Việt, Đinh Viết Tú, Phan Tuấn Tài, Lương Chí Khải, Triệu Việt Hưng, Paulinho Curua, Andre Luiz, Rimario, Damian Vũ Thanh, Phạm Trung Hiếu, Ribamar.

BXH E - AFC Champions League Two 2026/27

Phong độ trong 5 trận đấu gần nhất của Persib Bandung

Phong độ trong 5 trận đấu gần nhất của Thể Công Viettel