7 phút bùng nổ của Arsenal ở Champions League

Thầy trò HLV Mikel Arteta tiếp tục thể hiện sức mạnh trên sân Emirates khi đánh bại Lille 3-0 rạng sáng 14/10 (giờ Hà Nội), thuộc lượt 2 vòng phân hạng Champions League 2026-2027. Tuy nhiên, chiến thắng tưởng chừng dễ dàng lại đến sau hơn 60 phút đội chủ nhà gặp khó trước hàng phòng ngự kín kẽ của đại diện Pháp.

HLV Arteta thực hiện 5 thay đổi so với đội hình thắng Leeds 2-1 cuối tuần trước. Đáng chú ý, Bukayo Saka và Martin Odegaard ngồi dự bị, trong khi Viktor Gyokeres đá trung phong, Eberechi Eze đảm nhận cánh trái và Mikel Merino được đẩy lên chơi phía sau tiền đạo.

Dù kiểm soát thế trận, Arsenal thiếu sắc bén trong hiệp 1. Phút 20, Jurrien Timber căng ngang thuận lợi cho Bruno Guimaraes, nhưng tiền vệ Brazil lại sút ra ngoài khi khung thành rộng mở. Ít phút sau, Merino cũng bỏ lỡ một quả tạt của Timber bằng cú đánh đầu thiếu lực.

Lille không chỉ tập trung phòng ngự, thậm chí họ từng đưa bóng vào lưới Arsenal sau tình huống dứt điểm của Ayase Ueda, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Arsenal thắng tưng bừng Lille 3-0 ở vòng phân hạng Champions League. Ảnh: EPA.

Sang hiệp 2, Arsenal tiếp tục gây sức ép nhưng vẫn chưa tìm được đường vào khung thành thủ môn Berke Ozer. Khi sự sốt ruột bắt đầu xuất hiện trên khán đài Emirates, HLV Arteta quyết định chuẩn bị 3 sự thay đổi nhằm tăng sức tấn công.

Bước ngoặt đến ở phút 64. Từ pha phối hợp bên cánh phải với Noni Madueke, Timber xử lý khéo léo loại bỏ cầu thủ theo kèm, trước khi tâng bóng qua thủ môn Ozer, khai thông thế bế tắc cho Arsenal.

Ngay sau bàn mở tỷ số, Saka, Odegaard và Kai Havertz được tung vào sân. Những điều chỉnh này lập tức phát huy hiệu quả khi hàng công Arsenal trở nên biến hóa, còn hàng thủ Lille bắt đầu lộ ra nhiều khoảng trống.

Chỉ 3 phút sau bàn thắng của Timber, Saka chuyền bóng thuận lợi từ cánh phải để Eze dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Đây là bàn đầu tiên của tiền vệ người Anh trong mùa giải, sau quãng thời gian khó khăn khi mới có 3 lần đá chính.

Đến phút 71, Saka tự mình lập công. Từ pha phối hợp với Havertz và Odegaard, tiền đạo người Anh thoát xuống rồi dứt điểm đánh bại Ozer, ấn định chiến thắng 3-0. Chỉ trong 7 phút, Arsenal đã khiến những nỗ lực phòng ngự trước đó của Lille trở nên vô nghĩa.

Trong những phút cuối, tiền đạo kỳ cựu Olivier Giroud được tung vào sân, đánh dấu màn trở lại Emirates gặp CLB cũ. Tuy nhiên, chân sút người Pháp không thể giúp đội khách tránh thất bại.

Chiến thắng giúp Arsenal giành trọn 6 điểm sau 2 lượt, ghi 4 bàn và chưa để thủng lưới tại Champions League mùa này. Thầy trò HLV Arteta tạm đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, tiếp tục duy trì mạch toàn thắng ở vòng phân hạng.

Đáng chú ý, Arsenal đã thắng 14 trận liên tiếp ở giai đoạn vòng bảng hoặc vòng phân hạng Champions League, kể từ thất bại trước Inter Milan hồi tháng 11/2024. Màn bùng nổ trước Lille cũng cho thấy chiều sâu lực lượng của đội bóng thành London, khi những cầu thủ vào sân từ băng dự bị có thể nhanh chóng thay đổi cục diện trận đấu.

Thử thách tiếp theo của Arsenal là chuyến làm khách trước Bayern Munich ngày 21/10, nơi thầy trò HLV Arteta sẽ có cơ hội kiểm chứng sức mạnh trước đối thủ đáng gờm hơn.