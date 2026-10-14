Bùng nổ trong 7 phút, Arsenal thắng dễ Lille tại Champions League

Arsenal thắng dễ Lille trên sân nhà. Ảnh: EPA/DANIEL HAMBURY

Màn tăng tốc nghẹt thở trong hiệp hai giúp Arsenal đánh bại Lille với tỷ số 3-0 đầy thuyết phục tại lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League, diễn ra vào rạng sáng 14/10 theo giờ Việt Nam. Dấu ấn chiến thuật từ ban huấn luyện đại diện Bắc London đã giải mã hoàn toàn khối phòng ngự kiên cường của đội khách.

Bước vào cuộc tiếp đón đối thủ đến từ nước Pháp, huấn luyện viên Mikel Arteta thực hiện hàng loạt sự xáo trộn đội hình nhằm xoay tua lực lượng sau trận thắng Leeds với tỷ số 2-1 tại Ngoại hạng Anh.

Dàn trụ cột quen thuộc tạm thời nhường chỗ cho các nhân tố giàu khát khao khẳng định mình nhằm duy trì thể lực đường dài. Sự thiếu vắng các mắt xích sáng tạo ăn ý khiến cỗ máy vận hành của đội chủ nhà vấp phải vô vàn trở ngại trước lối đá áp sát rát từ phía đội khách.

Lille thể hiện sự kỷ luật đáng nể khi chủ động lùi sâu đội hình chơi rình rập và bịt kín mọi ngả đường tiến vào vòng cấm. Đại diện nước Pháp thậm chí suýt tạo nên bất ngờ với pha đưa bóng vào lưới của Ayase Ueda, tuy nhiên công nghệ VAR can thiệp và từ chối bàn thắng do lỗi việt vị.

Phía đối diện, những nỗ lực đột phá cá nhân của Noni Madueke bên hành lang cánh phải tạo ra một vài sóng gió le lói nhưng chưa đủ độ hiểm hóc. Bruno Guimaraes cùng Mikel Merino lần lượt phung phí các cơ hội dứt điểm thuận lợi khi thiếu đi sự nắn nót ở khâu chạm bóng cuối cùng. Hiệp thi đấu đầu tiên khép lại với kết quả hòa không bàn thắng phản ánh đúng sự bế tắc của Arsenal.

Sau giờ nghỉ giải lao, “Pháo thủ” chủ động đẩy cao nhịp độ nhằm kéo giãn khối cự ly phòng ngự kiên cố của đối phương. Khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Jurrien Timber đã mở toang nút thắt trận đấu bằng pha hãm bóng tinh tế rồi dứt điểm kỹ thuật qua đầu thủ môn sau đường kiến tạo từ Noni Madueke.

Ngay sau bàn mở điểm, ban huấn luyện Arsenal lập tức tung Bukayo Saka, Martin Odegaard và Kai Havertz vào sân để gia tăng sức ép toàn diện. Nước cờ nhân sự lập tức phát huy tác dụng khi tiền vệ người Na Uy cướp bóng ở khu trung tuyến, tạo điều kiện cho ngôi sao mang áo số 7 bứt tốc rồi căng ngang dọn cỗ để Eberechi Eze đệm lòng nhân đôi cách biệt.

Cơn cuồng phong đỏ trắng tiếp tục nhấn chìm đội khách bằng pha phối hợp mẫu mực giữa ba ngôi sao vừa vào sân thay người. Đội trưởng Martin Odegaard chọc khe xé toang tuyến giữa đối phương để Kai Havertz trả ngược thuận lợi, mở ra khoảng trống thênh thang cho Bukayo Saka băng vào ấn định thắng lợi giòn giã với tỷ số 3-0.

Arsenal ghi 3 bàn vào lưới Lille sau 7 phút trong hiệp hai. Ảnh: EPA/DANIEL HAMBURY

Khoảng thời gian cuối trận chứng kiến màn tái ngộ giàu cảm xúc của cựu tiền đạo Olivier Giroud trong màu áo đội khách dưới sự chào đón từ khán đài Emirates. Cục diện an bài cũng tạo cơ hội quý giá cho tài năng trẻ Max Dowman tiếp tục tích lũy kinh nghiệm tại đấu trường danh giá nhất lục địa già.

Màn thị uy sức mạnh ở hiệp hai minh chứng rõ nét cho chiều sâu đội hình vượt trội cùng bản lĩnh làm chủ cuộc chơi của “Pháo thủ’.

Kết quả chung cuộc: Arsenal 3-0 Lille

Cầu thủ ghi bàn:

Arsenal: Jurrien Timber (64'), Eberechi Eze (67'), Bukayo Saka (71')