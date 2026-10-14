Richarlison ghi bàn trong ngày tái xuất

Richarlison gây chú ý ở đội trẻ.

Tiền đạo 29 tuổi bất ngờ được điền tên vào đội hình xuất phát của U21 Tottenham trong cuộc đối đầu Cheltenham thuộc EFL Trophy trên sân Whaddon Road rạng sáng 14/10. Đây là lần đầu tiên Richarlison thi đấu kể từ thất bại 0-3 trước Brentford ở vòng mở màn Premier League mùa này.

Dù phải xuống chơi ở cấp độ trẻ, chân sút người Brazil vẫn cho thấy khả năng săn bàn. Khi Tottenham bị dẫn trước trong hiệp hai, Richarlison tận dụng đường căng ngang của James Rowswell để ghi bàn gỡ hòa, mở ra hy vọng lội ngược dòng cho đội khách.

Đến phút 73, tài năng trẻ người Đức Miracle Adewole lập công, giúp Tottenham vượt lên dẫn 2-1. Tuy nhiên, Cheltenham kịp ghi bàn ở phút bù giờ thứ tư, ấn định tỷ số hòa 2-2.

Theo thể thức đặc biệt của vòng bảng EFL Trophy, hai đội hòa nhau sẽ bước vào loạt sút luân lưu để tranh thêm một điểm. Richarlison thực hiện thành công lượt sút của mình, nhưng Tottenham thất bại với tỷ số 6-7 sau màn đấu súng kéo dài tới 18 lượt.

Bàn thắng mang ý nghĩa lớn với Richarlison khi anh gần như bị gạt khỏi kế hoạch của HLV Roberto De Zerbi. Sau khi không được sử dụng trong chiến thắng 5-1 trước Charlton tại Carabao Cup hồi tháng 8, tiền đạo Brazil bị loại khỏi danh sách 25 cầu thủ Tottenham đăng ký thi đấu tại Premier League.

Richarlison đang mắc kẹt ở Spurs.

Những nỗ lực tìm kiếm bến đỗ mới của Richarlison cũng không thành công. Everton, Trabzonspor và Vasco da Gama đều được nhắc đến như những điểm đến tiềm năng, nhưng các thương vụ lần lượt đổ vỡ, khiến anh tiếp tục mắc kẹt tại Tottenham.

De Zerbi thẳng thừng tuyên bố Richarlison sẽ không được ra sân, kể cả khi đủ điều kiện thi đấu tại Carabao Cup. Nhà cầm quân người Italy cho biết ông từng đề nghị tiền đạo này gia hạn hợp đồng, vốn sẽ hết hạn vào hè năm sau, nhưng bị từ chối.

Việc xuống chơi cho U21 Tottenham vì thế là giải pháp để Richarlison duy trì thể trạng và cảm giác bóng trong thời gian chờ đợi tương lai được giải quyết. Bàn thắng trước Cheltenham chưa thể giúp Richarlison trở lại đội một, nhưng ít nhất tiền đạo Brazil có cơ hội chứng minh anh vẫn còn khả năng đóng góp sau quãng thời gian bị bỏ rơi.