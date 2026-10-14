Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/10: Man City đại chiến PSG

Ngày 14/10 tiếp tục là một ngày bóng đá rất đáng theo dõi với khán giả Việt Nam. Sau khi Công An Hà Nội thất bại sát nút trước Kashima Antlers và loạt trận đầu tiên của Champions League chứng kiến MU thua Atletico Madrid, Arsenal và Barcelona cùng thắng lớn, tâm điểm tối nay chuyển sang Thể Công Viettel ở đấu trường châu Á. Rạng sáng 15/10, Man City - PSG và Roma - Real Madrid là hai trận được chờ đợi nhất tại Champions League.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 14/10: MU thua, Arsenal và Barca thắng lớn

Loạt Champions League rạng sáng 14/10 tạo ra nhiều kết quả đáng chú ý. Arsenal thắng Lille 3-0, Atletico Madrid đánh bại MU 2-0, trong khi Barcelona ngược dòng thắng Galatasaray 4-1.

Trận đấu gây chú ý nhất về mặt tỷ số là cuộc rượt đuổi giữa Inter Milan và Club Brugge. Hai đội ghi tới bảy bàn trước khi đại diện Bỉ thắng 4-3 ngay tại San Siro. Inter tiếp tục có khởi đầu không thuận lợi ở Champions League khi hàng thủ để lộ quá nhiều khoảng trống.

MU cũng trải qua một đêm khó khăn tại Madrid. Atletico thắng 2-0 trong trận đấu mà đại diện Anh phải chơi thiếu người từ phút 74. Khi chưa tìm được bàn gỡ, chiếc thẻ đỏ khiến khả năng xoay chuyển thế trận của MU gần như không còn.

Arsenal lại giải quyết trận đấu theo cách thuyết phục hơn. Sau hiệp một chặt chẽ, đội chủ sân Emirates ghi ba bàn liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn của hiệp hai để thắng Lille 3-0. Khả năng tăng tốc sau giờ nghỉ là điểm sáng rõ nhất của Pháo thủ.

Barcelona cũng cho thấy sức tấn công đáng gờm khi thắng Galatasaray 4-1 ngay tại Istanbul. Đội chủ nhà gây khó khăn trong giai đoạn đầu nhưng không duy trì được cường độ sau khi Barca bắt đầu kiểm soát khu trung tuyến tốt hơn.

Bayern Munich lại đánh rơi chiến thắng trong trận hòa Viking 3-3. Đại diện Đức từng bị dẫn hai bàn, sau đó ngược dòng nhờ Harry Kane cùng các đồng đội nhưng cuối cùng thủng lưới ở phút 90. Đây là một trong những trận đấu khó đoán nhất của lượt trận.

CAHN 0-1 Kashima Antlers: Thua bởi một khoảnh khắc

Công An Hà Nội không thể tạo bất ngờ trước Kashima Antlers trên sân Hàng Đẫy. Đại diện Việt Nam thua 0-1 sau tình huống Adou Minh phản lưới ở đầu hiệp hai.

So với thất bại 1-4 trước Gamba Osaka ở lượt mở màn, CAHN thể hiện một bộ mặt chắc chắn hơn đáng kể. Đội chủ nhà giữ cự ly đội hình tốt, không để Kashima tạo ra quá nhiều cơ hội rõ ràng và vẫn duy trì khả năng tranh chấp ở khu trung tuyến.

Điểm đáng tiếc nằm ở bàn thua. Trong một trận đấu cân bằng, sai số nhỏ ở hàng phòng ngự trở thành khác biệt. Những phút cuối, CAHN đẩy cao đội hình, thủ môn Nguyễn Filip thậm chí tham gia tấn công, nhưng không thể tìm được bàn gỡ.

Dù trắng tay, màn trình diễn này cho thấy CAHN có thể cạnh tranh tốt hơn trước các đội bóng hàng đầu châu Á nếu hạn chế được sai sót cá nhân và cải thiện chất lượng ở những pha xử lý cuối cùng.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 14/10

V.League không thi đấu trong ngày. Sự chú ý dành cho bóng đá Việt Nam tập trung vào Thể Công Viettel tại AFC Champions League Two.

Persib Bandung - Thể Công Viettel: Chuyến làm khách khó đoán

Thể Công Viettel làm khách trước Persib Bandung lúc 19h15. Đây là trận đấu được khán giả Việt Nam quan tâm nhất trong khung giờ tối.

Persib có lợi thế sân nhà cùng bầu không khí luôn rất nóng tại Indonesia. Họ cũng vừa tạo dấu ấn bằng chiến thắng 3-1 trên sân Port FC ở Shopee Cup, cho thấy khả năng chuyển trạng thái và tận dụng cơ hội khá tốt.

Thể Công Viettel lại vừa trải qua thất bại 1-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở V.League. Vấn đề dễ nhận thấy trong trận đó là cách đội để lộ khoảng trống sau khi mất bóng, đặc biệt ở giai đoạn đầu hiệp hai.

Trước Persib, đại diện Việt Nam cần tránh đẩy đội hình lên quá cao ngay từ đầu. Khả năng giữ bóng ở tuyến giữa và bảo vệ khoảng trống phía sau hai hậu vệ biên có thể quyết định việc Viettel có lấy được điểm hay không.

Nếu giữ được tỷ số cân bằng trong hiệp một, Viettel sẽ có nhiều cơ hội hơn khi trận đấu bước sang giai đoạn mà đội chủ nhà bắt đầu phải mạo hiểm.

Champions League tối 14/10: Man City - PSG là tâm điểm

Loạt trận thứ hai của Champions League tiếp tục từ 23h45 ngày 14/10 đến rạng sáng 15/10.

Man City - PSG: Đại chiến của hai hàng công

Man City - PSG là trận có chất lượng đội hình cao nhất đêm nay.

Man City vừa có chiến thắng 3-0 ngay tại Anfield trước Liverpool ở Ngoại hạng Anh. Đội bóng của Pep Guardiola đang đạt trạng thái tốt cả về pressing lẫn khả năng chuyển trạng thái, đặc biệt khi Erling Haaland duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định.

PSG lại luôn nguy hiểm khi có khoảng trống để tăng tốc. Nếu đội bóng Pháp vượt qua được lớp pressing đầu tiên của Man City, những tình huống tấn công trực diện có thể khiến hàng thủ chủ nhà gặp khó.

Khác biệt có thể nằm ở khả năng kiểm soát trung tuyến. Man City muốn giữ bóng và đẩy đối thủ về sâu, trong khi PSG có thể chủ động chấp nhận thời lượng kiểm soát thấp hơn để khai thác khoảng trống.

Đây là trận đấu mà một bàn thắng sớm rất dễ kéo thế trận sang kịch bản cởi mở.

Roma - Real Madrid: Bài kiểm tra khó cho đội chủ nhà

Real Madrid làm khách trước Roma lúc 02h00 ngày 15/10.

Real vẫn được đánh giá cao hơn về chiều sâu đội hình và khả năng tạo đột biến. Tuy nhiên, sân Olimpico thường là địa điểm không dễ chơi, đặc biệt nếu Roma đưa trận đấu về nhịp độ chậm và tăng cường tranh chấp ở trung tuyến.

Với Real, điểm quan trọng nhất là tránh để Roma ghi bàn trước. Nếu đội chủ nhà có lợi thế tỷ số, họ có thể kéo thấp đội hình và biến phần còn lại thành một cuộc tấn công vào khối phòng ngự số đông.

Ngược lại, một bàn sớm của Real có thể khiến trận đấu mở hơn rất nhiều khi Roma buộc phải đẩy đội hình lên.

LASK - Liverpool: Đội khách cần tránh chủ quan

Liverpool thi đấu từ 23h45, khung giờ khá thuận lợi với người xem Việt Nam.

Sau thất bại 0-3 trước Man City tại Anfield, Liverpool cần một phản ứng tích cực. Trận đấu với LASK là cơ hội phù hợp để lấy lại sự tự tin, nhưng đại diện Áo có lợi thế sân nhà và thường chơi với cường độ cao.

Liverpool nhiều khả năng kiểm soát bóng vượt trội, song điều cần cải thiện là khả năng bảo vệ khu vực trung tuyến mỗi khi mất bóng. Đây chính là vấn đề từng khiến họ trả giá trong trận gặp Man City.

Nếu đội khách ghi được bàn trong hiệp một, thế trận sẽ trở nên dễ kiểm soát hơn.

Dortmund và Aston Villa cũng được chờ đợi

Dortmund làm khách trước Bodø/Glimt, một trong những sân đấu khó chịu nhất ở Bắc Âu. Điều kiện thời tiết, mặt sân cùng khả năng pressing quyết liệt của đội chủ nhà luôn khiến các đội khách phải thận trọng.

Dortmund có chất lượng cá nhân tốt hơn, nhưng nếu không nhập cuộc tập trung, họ hoàn toàn có thể gặp kịch bản tương tự Bayern trước Viking một ngày trước đó.

Aston Villa tiếp Fenerbahce trên sân nhà. Đại diện Anh có lợi thế về tốc độ và khả năng pressing, nhưng Fenerbahce sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm ở các trận đấu cúp. Đây có thể là cặp đấu khó đoán hơn tương quan tên tuổi.

Những trận đáng xem nhất ngày 14/10

Với người hâm mộ Việt Nam, lịch theo dõi hợp lý bắt đầu lúc 19h15 với Persib Bandung - Thể Công Viettel.

Đến 23h45, Liverpool làm khách trước LASK. Đây là trận đấu mở màn cho buổi tối Champions League và phù hợp với khung giờ theo dõi tại Việt Nam.

Rạng sáng 15/10, Man City - PSG là lựa chọn số một. Roma - Real Madrid diễn ra cùng giờ cũng rất đáng chú ý, đặc biệt khi cả hai đều sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo khác biệt từ những tình huống cá nhân.

Nếu chỉ chọn ba trận trong ngày, Persib - Thể Công Viettel, LASK - Liverpool và Man City - PSG là những cuộc đối đầu có sức hút lớn nhất đối với độc giả Việt Nam.