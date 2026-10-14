Nhận định Man City vs PSG: Đại chiến đỉnh cao tại Etihad

Man City tự tin với phong độ thăng hoa

Manchester City bước vào cuộc đối đầu Paris Saint-Germain với sự hưng phấn sau chiến thắng 3-0 trước Liverpool ngay tại Anfield. Kết quả này tiếp tục khẳng định sức mạnh của đội bóng thành Manchester trong giai đoạn đầu mùa giải.

Man City quyết tâm tận dụng lợi thế sân Etihad để đánh bại PSG, nối dài chuỗi trận thắng ấn tượng (Ảnh: Getty Images).

Dưới sự dẫn dắt của HLV Enzo Maresca, Man City đang hướng tới chiến thắng thứ chín liên tiếp trên mọi đấu trường. Không chỉ duy trì hiệu quả tấn công, đội chủ sân Etihad còn cho thấy sự cải thiện đáng kể trong khả năng kiểm soát thế trận và tổ chức phòng ngự.

Ở hai trận sân nhà gần nhất, Man City lần lượt đánh bại Norwich 5-0 và Sunderland 5-3. Sức mạnh hàng công tiếp tục được thể hiện tại Champions League khi Erling Haaland ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-0 trước Porto.

Đáng chú ý, hàng phòng ngự Man City không để đối thủ Bồ Đào Nha có cú sút trúng đích nào. Đây là cơ sở để đội bóng nước Anh tự tin trước hàng công giàu kỹ thuật của PSG.

Với lợi thế Etihad, Man City nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng, gây sức ép và tìm kiếm bàn thắng sớm. Khả năng tận dụng cơ hội của Haaland tiếp tục là yếu tố quan trọng trong kế hoạch giành trọn ba điểm.

PSG đối mặt thử thách trên sân Etihad

Bên kia chiến tuyến, PSG hành quân tới Manchester với tư cách đương kim vô địch Champions League. Đội bóng của HLV Luis Enrique từng đánh bại Man City 4-2 tại vòng phân hạng tháng 1/2025, sau khi bị dẫn trước hai bàn.

PSG hướng tới chiến thắng trước Man City nhằm khẳng định bản lĩnh của nhà đương kim vô địch Champions League (Ảnh: UEFA).

Chiến thắng đó trở thành bước ngoặt giúp đại diện nước Pháp tiến sâu và đăng quang Champions League 2024-2025. PSG sau đó tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu ở mùa giải kế tiếp.

Ở trận mở màn Champions League 2026-2027, PSG thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 6-1 trước Slovan Bratislava. Tuy nhiên, phong độ tại giải quốc nội của đội bóng thủ đô Paris lại chưa thực sự ổn định.

Sau hai trận hòa Rennes và Lille cùng tỷ số 2-2, PSG tiếp tục nhận thất bại 1-2 trước Monaco trên sân nhà. Những kết quả này cho thấy hàng phòng ngự vẫn tồn tại khoảng trống, đặc biệt khi đối phương tổ chức phản công nhanh.

Trước Man City, PSG cần cải thiện khả năng phòng ngự và duy trì sự tập trung trong những thời điểm quyết định. Khả năng kiểm soát bóng cùng kinh nghiệm thi đấu ở các trận cầu lớn vẫn là điểm tựa của nhà đương kim vô địch.

Xét về phong độ hiện tại và lợi thế sân nhà, Man City được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, bản lĩnh của PSG khiến cuộc đối đầu tại Etihad hứa hẹn diễn ra hấp dẫn và khó lường.

Đội hình dự kiến Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Torres, Dembele, Kvaratskhelia.

Dự đoán: Man City 1-2 PSG.