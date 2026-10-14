Atletico 2-0 MU: Thất bại cay đắng cho Quỷ đỏ ở Champions League

Trên sân nhà, Atletico đã có khởi đầu không thể thuận lợi hơn trong cuộc tiếp đón MU. Ngay giây thứ 53, Pablo Barrios tận dụng khoảng trống trước hàng thủ đội khách, tung cú sút đánh bại thủ môn Senne Lammens, đưa đại diện Tây Ban Nha vượt lên dẫn 1-0.

Bàn thua chóng vánh buộc MU phải điều chỉnh cách tiếp cận trận đấu. Đội bóng của HLV Michael Carrick đẩy cao đội hình, tìm cách gây sức ép và nhanh chóng tạo ra một số cơ hội đáng chú ý của Bryan Mbeumo cùng Marcus Rashford nhưng chưa đủ độ sắc sảo.

Pablo Barrios mở tỉ số từ rất sớm cho Atletico (Ảnh: Juanjo Martin/EPA)

Trong khi MU nỗ lực san bằng cách biệt, Atletico vẫn duy trì được sự nguy hiểm trong các pha lên bóng. Phút 44, Johnny Cardoso đưa bóng vào lưới đội khách sau một tình huống phối hợp tấn công. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng do Marcos Llorente để bóng chạm tay.

Bước sang hiệp hai, MU tiếp tục tìm kiếm bàn gỡ và có thời điểm đứng trước cơ hội đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Phút 70, Bruno Fernandes tung cú sút đưa bóng dội xà ngang khung thành Atletico.

Tuy nhiên, khi hy vọng gỡ hòa vẫn còn, đội bóng Anh lại phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Phút 74, Leny Yoro có pha tranh chấp với Jonathan David trong tình huống nguy hiểm. Sau khi trực tiếp xem lại tình huống qua màn hình VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ với trung vệ người Pháp vì lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Thẻ đỏ của Yoro khiến MU khó càng thêm khó (Ảnh: Adam Davy/PA)

Việc chỉ còn 10 người khiến nhiệm vụ tìm bàn gỡ của MU trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Phút 79, Ademola Lookman phối hợp với Jonathan David trước khi tiền đạo người Canada dứt điểm thành công, nâng cách biệt lên 2-0 cho đội chủ nhà. Bàn thắng đến đúng thời điểm Atletico cần tạo ra khoảng cách an toàn, đồng thời giáng đòn mạnh vào hy vọng giành điểm của MU.

Trong những phút cuối, HLV Carrick tiếp tục điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế. Tuy nhiên, với bất lợi về quân số và khoảng cách hai bàn, MU không thể tạo ra khác biệt. Atletico bảo toàn chiến thắng 2-0, giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

MU khởi đầu mùa giải khá tệ (Ảnh: Adam Davy/PA)

Với HLV Michael Carrick, trận thua tại Metropolitano tiếp tục làm gia tăng áp lực trong bối cảnh MU cũng đang gặp khó khăn tại đấu trường quốc nội, với 4 trận liên tiếp không thắng.