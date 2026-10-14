Nông dân Đà Nẵng đổi mới tư duy, nâng tầm phát triển

Vườn ươm của nông dân Phạm Văn Luận (xã Hòa Vang) mỗi năm cung ứng gần 1 triệu cây giống ra thị trường, tạo việc làm cho nhiều lao động. Ảnh: NGỌC QUỐC

Vượt khó, vươn lên làm giàu

Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mở ra không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn về diện tích, dân số và dư địa kinh tế. Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố, nhất là tạo sinh kế cho người dân, thúc đẩy kinh tế nông thôn, bảo đảm an ninh lương thực và xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, bền vững.

Trong bức tranh chung đó, Hội Nông dân thành phố thể hiện rõ vai trò cầu nối, trở thành điểm tựa vững chắc đồng hành nông dân qua phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”. Từ phong trào này, hàng nghìn hội viên đã phát huy trí tuệ, sức lực, vươn lên làm giàu cho gia đình, quê hương và giải quyết việc làm cho lao động địa phương, được bầu chọn là nông dân xuất sắc tiêu biểu cấp Trung ương.

Hành trình khởi nghiệp của nông dân trẻ Phạm Văn Luận (xã Hòa Vang) là điển hình cho tinh thần vượt khó và tư duy đổi mới. Sinh ra trong gia đình thuần nông ở xã Hiệp Đức, tuổi thơ của anh gắn liền với ruộng đồng và khu vườn ươm nhỏ của cha mẹ. Sau khi lập gia đình, anh cùng vợ gom góp, vay mượn 500 triệu đồng để làm vườn ươm cây giống tại xã Ba Vàng. Năm 2015, anh thành lập Công ty TNHH Cây giống Bắc Trung Nam.

Chặng đường đầu khởi nghiệp của anh Luận gặp không ít khó khăn khi vị trí cách xa trung tâm, ít khách biết đến và nguồn vốn dần cạn kiệt. Sau đó, anh quyết định chuyển toàn bộ vườn ươm về thôn Dương Lâm (xã Hòa Vang) để gầy dựng lại. Có thời điểm, anh tự chở xe tải cây giống, rong ruổi khắp các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên chào hàng.

Mô hình nuôi heo và bán thức ăn chăn nuôi của chị Nguyễn Thị Đông (xã Tiên Phước) mang hiệu quả kinh tế cao, trung bình mỗi năm doanh thu hơn 9 tỷ đồng. Ảnh: NGỌC QUỐC

Tinh thần bền bỉ ấy cuối cùng đã đơm hoa kết trái. Từ vài nghìn cây ban đầu, đến nay vườn ươm mở rộng hơn 15.000m2, mỗi năm cung ứng khoảng 1 triệu cây giống ra thị trường. Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình của anh còn tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động với thu nhập 8 triệu đồng/người/tháng cùng 40 lao động thời vụ với thu nhập 350 nghìn đồng/người/ngày.

Cũng xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vươn lên bằng tri thức và lòng kiên trì, chị Nguyễn Thị Đông (xã Tiên Phước) trở thành tấm gương trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của Đà Nẵng. Sau nhiều năm học hỏi qua các lớp tập huấn kỹ thuật do Hội Nông dân triển khai, năm 2009 chị Đông mở đại lý cung cấp thức ăn chăn nuôi, con giống, vừa phục vụ bà con, vừa tận dụng nguồn nguyên liệu để phát triển chăn nuôi.

Từ nền tảng ban đầu đó, chị từng bước mở rộng quy mô trang trại với khu sản xuất rộng 50.000m2, nuôi hơn 6.000 con heo và hơn 10.000 con gà mỗi năm. Toàn bộ quy trình chăn nuôi được áp dụng công nghệ hiện đại kết hợp nguồn thức ăn tự phối trộn từ nông sản địa phương, giúp tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm. Mô hình này hiện mang lại doanh thu hơn 9 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho 11 lao động với mức thu nhập bình quân 10,5 triệu đồng/người/tháng.

Hội Nông dân phường Tam Kỳ trao 80 triệu đồng hỗ trợ bà Nguyễn Thị Liễu (khối phố Xuân Tây) xây nhà mới. Ảnh: NGUYỄN NGHÌN

Bên cạnh đó, chị Đông còn lan tỏa tinh thần sẻ chia với cộng đồng. Trong giai đoạn dịch COVID-19, gia đình chị đã đóng góp hơn 200 triệu đồng cùng nhiều nông sản hỗ trợ vùng dịch. Hằng năm, chị dành hơn 150 triệu đồng trao học bổng và quà tết cho học sinh nghèo, hộ khó khăn.

“Có được thành quả như hôm nay, tôi luôn biết ơn sự đồng hành của Hội Nông dân và chính quyền đã tiếp thêm trợ lực, cùng sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Thời gian tới, tôi sẽ mở rộng trang trại, đưa công nghệ tiên tiến vào chăn nuôi, vừa giữ được sự bền vững, vừa mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn cho cộng đồng”, chị Đông trải lòng.

Không chỉ riêng anh Luận và chị Đông, toàn thành phố mỗi năm có hơn 115.000 hộ đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đặc biệt, Hội Nông dân thành phố triển khai hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, trong đó, Quỹ hỗ trợ nông dân đã giải ngân gần 130 tỷ đồng cho 3.200 hộ vay phát triển kinh tế. Song song đó, tổng dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt hơn 4.480 tỷ đồng với 62.702 hộ hội viên vay.

Cùng với đó, trong 9 tháng qua, các cấp hội đã hỗ trợ thành lập 62 tổ hội, 30 chi hội nông dân nghề nghiệp, cùng 69 tổ hợp tác và 4 hợp tác xã nông nghiệp. Đây là bước đệm quan trọng giúp người dân chuyển đổi từ tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi giá trị.

Hội Nông dân xã Hòa Vang nhận đỡ đầu em Lê Thị Kim Yến (bên phải) và em Nguyễn Thị Quỳnh Hương (thứ 2, bên trái sang). Ảnh: NGỌC QUỐC

Lan tỏa tinh thần an sinh xã hội

Song hành hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội tiếp tục được các cấp Hội Nông dân quan tâm. Trong đó, nhằm cụ thể hóa phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã vận động nguồn lực sửa chữa và xây mới 58 căn nhà cho hội viên.

Bà Nguyễn Thị Liễu (79 tuổi, khối phố Xuân Tây, phường Tam Kỳ) là một trong những hộ nghèo được Hội Nông dân phường Tam Kỳ hỗ trợ kinh phí xây mới nhà. Trước đó, căn nhà cấp 4 xây dựng hơn 40 năm của bà đã xuống cấp. Trước hoàn cảnh đó, hội đã vận động các nhà hảo tâm cùng nguồn quỹ hội hỗ trợ 80 triệu đồng góp phần giúp bà có điều kiện xây nhà mới.

Tương tự, gia đình ông Lê Văn Hùng (phường Tam Kỳ) được hội hỗ trợ 30 triệu đồng để cải tạo mái tôn, quét vôi và sửa sang nền nhà. Sự hỗ trợ kịp thời ấy giúp gia đình vượt qua khó khăn, nhất là khi ông Hùng bị bệnh, không thể lao động nặng.

Ông Nguyễn Văn Nghìn, Chủ tịch Hội Nông dân phường Tam Kỳ cho biết: “Chúng tôi xác định chăm lo cho hội viên nghèo là nhiệm vụ quan trọng. Ngoài xây mới, sửa chữa nhà, chúng tôi còn hỗ trợ sinh kế như con giống, phương tiện sản xuất để giúp bà con tạo thu nhập ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Đặc biệt, dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ này là mô hình dân vận khéo “Con nuôi của hội”. Sau một năm triển khai, các cơ sở hội đã nhận đỡ đầu hơn 150 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 550 triệu đồng.

Hội Nông dân thành phố thăm mô hình trồng đậu phụng sử dụng phân bón có hoạt chất Eco-Nanomix. Ảnh: N.Quốc

Mới đây, Hội Nông dân xã Hòa Vang nhận đỡ đầu hai em Lê Thị Kim Yến (thôn Nam Thành) và em Nguyễn Thị Quỳnh Hương (thôn Phú Túc). Hoàn cảnh của Yến rất khó khăn, mẹ của em đơn thân nuôi 3 con nhỏ; em Hương mồ côi mẹ, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Sự hỗ trợ kịp thời của hội giúp các em có thêm điều kiện vươn lên trong học tập.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Nguyễn Út đánh giá, công tác hội và phong trào nông dân thành phố có những bước chuyển biến mạnh mẽ cả về chất và lượng. Cùng với đó, hoạt động giúp đỡ hội viên đã đi vào chiều sâu, từ hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đến tặng sinh kế và chăm lo an sinh xã hội. Sự đồng hành này không chỉ giúp hàng nghìn hộ dân vươn lên làm giàu chính đáng, thoát nghèo, mà còn củng cố vững chắc niềm tin của hội viên đối với tổ chức hội và chính quyền địa phương.

“Thời gian đến, hội tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động, lấy hội viên làm trung tâm. Cùng với đó, chúng tôi đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch và nhân rộng các mô hình dân vận khéo như “Con nuôi của hội”. Những giải pháp đồng bộ này không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên mà còn góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị văn minh, sinh thái và phát triển bền vững”, ông Nguyễn Út nói.