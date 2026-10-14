Hồng Sơn lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Hội nghị hướng dẫn bình xét thi đua cuối năm ở xã Hồng Sơn

Hướng về cơ sở

Thôn Long Phú, xã Hồng Sơn có hơn 1.170 hộ, với hơn 4.200 nhân khẩu. Thời gian qua, thôn đã bám sát kế hoạch của UBND xã, phát động các phong trào TĐYN. Qua phát động nhận được sự hưởng ứng tích cực trong Nhân dân, nổi bật là phong trào Phát triển kinh tế. Nhiều hộ trong thôn đã chuyển đổi diện tích đất canh tác thanh long kém hiệu quả sang trồng các loại cây như: chanh dây, sen, mãng cầu, các cây hoa màu ngắn ngày. Hộ ông Đặng Văn Tuấn là một điển hình. Ông đã chuyển đổi 2 ha thanh long sang trồng mãng cầu cho thu nhập ổn định.

Trong phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, người dân đã tự nguyện đóng góp ngày công, kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn, cải tạo cảnh quan môi trường. Khi Nhà nước có chủ trương làm đường bê tông sạch, đẹp thôn, xóm, người dân hưởng ứng hiến đất làm đường, điển hình như hộ ông Ngô Văn Mười hiến khoảng 200 m. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng được Nhân dân hưởng ứng tích cực. Toàn thôn có 98,09% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, các gia đình thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội… vệ sinh môi trường để giữ gìn đường làng ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp.

Nhiều diện tích thanh long kém hiệu quả người dân chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn

Trưởng thôn Long Phú Đặng Thành Trực cho biết: “Thôn tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào TĐYN; gắn các phong trào TĐYN với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tích cực huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, hướng tới xây dựng thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững”.

Cùng với Long Phú, nhiều thông khác ở xã Hồng Sơn đã làm tốt các phong trào TĐYN. Kết quả có được là do trước đó, Đảng ủy, UBND của xã triển khai đồng bộ, hướng mạnh về cơ sở, khuyến khích cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo trong lao động, sản xuất. Các phong trào ngày càng phát triển, với nhiều mô hình hiệu quả, mang lại cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc. Nhờ vậy, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Hồng Sơn luôn đạt và vượt.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 78,8% vượt so với kế hoạch giao 73%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm xuống còn 5,1/5,2%; tỷ lệ thu gom rác thải rắn đạt 5,02% so với kế hoạch 5%. Tổng thu ngân sách của xã từ đầu năm đến nay ước 207.615/238.556 triệu đồng, đạt 87,03% dự toán tỉnh giao, tạo nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển.

Ông Đặng Văn Tuấn chăm sóc vườn hoa trước nhà mình

Khơi dậy tinh thần thi đua

Thời gian tới, Hồng Sơn xác định thi đua là động lực quan trọng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I. Để đạt được kết quả đó, địa phương đang tập trung đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào TĐYN theo hướng thiết thực hơn, bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tế của Nhân dân.

Cụ thể, bám sát mục tiêu phát triển KT - XH, nhất là mục tiêu tăng trưởng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển khoa học - công nghệ và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Đặc biệt, xã chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến từ cơ sở. Mỗi tập thể, cá nhân tiêu biểu sẽ là những hạt nhân lan tỏa tinh thần thi đua, góp phần tạo động lực phát triển trong toàn xã hội.

Mô hình ngôi nhà xanh biến rác thành tiền

Ông Lê Minh Luân, Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn cho biết: “Các phong trào TĐYN thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận và sức lan tỏa rộng khắp. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc vận động Nhân dân tham gia. Cùng với đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả”.

Theo ông Lê Minh Luân, địa phương động viên, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, năng động, sáng tạo nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc trong thực thi công vụ, cải cách hành chính. Đồng thời, xem việc sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua thực hiện bài bản, nghiêm túc, kịp thời rút ra những kinh nghiệm tốt, cách làm hay trong triển khai cũng như phát hiện, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến…

Một trong những tuyến đường giao thông nông thôn ở xã Hồng Sơn

Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của Nhân dân, các phong trào TĐYN sẽ lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, xây dựng Hồng Sơn trở thành xanh, hiện đại, bền vững.

Hồng Sơn phấn đấu đến năm 2030: Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 150 tỷ đồng, trong đó huy động sức dân 7 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng/người; thu gom chất thải rắn sinh hoạt đạt 28%; hằng năm có 100% cơ quan, đơn vị và 95% thôn giữ danh hiệu đạt chuẩn văn hóa và 95% số hộ đạt gia đình văn hóa.