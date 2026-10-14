Yamal khiến hậu vệ Galatasaray bất lực với pha xử lý dị thường

Lamine Yamal phô diễn kỹ thuật cá nhân trong trận đấu với Galatasaray. Nguồn: X.

Ở phút 53 của trận đấu, Anthony Gordon là người điền tên lên bảng tỷ số, giúp đại diện La Liga vượt lên dẫn 3-1. Tuyển thủ Anh tung ra cú dứt điểm điềm tĩnh và chuẩn xác, hoàn tất pha phối hợp tấn công sắc nét của "Los Blaugrana".

Dù Gordon là người ghi bàn, phần lớn công lao thuộc về kỹ năng xử lý bóng xuất sắc của Yamal. Đón bóng ngay sát rìa vòng cấm bên hành lang cánh phải, ngôi sao mang áo số 10 thực hiện pha qua người thanh thoát, dễ dàng loại bỏ chốt chặn đối phương bằng chuỗi động tác kỹ thuật mềm mại trước khi xâm nhập vòng cấm.

Với tầm nhìn nhạy bén, tuyển thủ Tây Ban Nha lập tức tung ra đường chuyền dọn cỗ đúng tầm để đồng đội băng vào dứt điểm thành bàn. Marca gọi đây là pha xử lý “chỉ dành cho những thiên tài”.

Pha kiến tạo này nâng thành tích của Yamal lên 20 lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng sau 13 lần ra sân cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia ở mùa giải năm nay (11 bàn thắng, 9 kiến tạo). Con số ấn tượng trên tiếp tục khẳng định vai trò không thể thay thế của ngôi sao trẻ trong hệ thống tấn công của Barcelona.

Về phía Barca, đội chủ sân Camp Nou đang duy trì chuỗi thành tích tuyệt đối khi toàn thắng cả 10 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa. Đáng chú ý, hàng công của "Los Blaugrana" nã vào lưới các đối thủ tới 43 bàn thắng.

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