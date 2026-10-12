Mourinho lo ngại bất ổn tại Real

Theo MARCA, bầu không khí căng thẳng leo thang cùng sự phẫn nộ trên sân có thể sớm trở thành rắc rối nghiêm trọng cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Dù bỏ túi trọn vẹn 3 điểm nhờ pha lập công duy nhất của Yan Diomande, những xung đột ngoài chuyên môn mới là điều khiến ban huấn luyện lo âu.

Cơ sở cho sự lo ngại của Mourinho đến từ diễn biến bạo lực xuyên suốt 90 phút thi đấu. Tâm điểm tranh cãi bùng nổ khi tiền đạo Vinicius Junior bị truất quyền thi đấu bằng thẻ đỏ trực tiếp.

Phản ứng gay gắt sau đó của nhà cầm quân 63 tuổi cùng hàng loạt va chạm giữa hai khu kỹ thuật đã đẩy căng thẳng lên đỉnh điểm. Chung cuộc, Real Madrid khép lại màn đọ sức với 6 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, phản ánh rõ nét sự ức chế tâm lý của các cầu thủ.

Nhận thức rõ nguy cơ tiềm ẩn, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang nỗ lực tối đa để ngăn làn sóng bất bình biến thành rào cản tâm lý làm chệch hướng phong độ toàn đội.

Sự bất an trước tình hình phòng thay đồ cũng là một phần nguyên nhân khiến Mourinho từ chối tham dự buổi họp báo sau trận đấu. Dù giành trọn 3 điểm, bài toán kiểm soát cảm xúc của học trò hiện là áp lực nặng nề đè lên vai nhà cầm quân 63 tuổi.

Phản ứng của Mourinho về các cầu thủ Real Madrid Sau trận hòa 2-2 trước Fiorentina ở loạt giao hữu rạng sáng 2/8, HLV Jose Mourinho thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn của các cầu thủ Real Madrid.