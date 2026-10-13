Lịch thi đấu giai đoạn 2 Giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026 mới nhất

Giải đấu có sự góp mặt của 8 đội, gồm: Hà Nội Tasco Auto, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin, Ninh Bình, Thanh Hóa, Ngân hàng Công Thương và Hưng Yên.

Giai đoạn 2 của giải hứa hẹn diễn ra nhiều trận cầu hấp dẫn

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt ở giai đoạn 2, mỗi đội trải qua 7 trận để xác định thứ hạng trước khi bước vào vòng chung kết hoặc tranh suất trụ hạng.

Sau giai đoạn 1, Hà Nội Tasco Auto đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm. Hóa chất Đức Giang Lào Cai đứng thứ hai với 16 điểm, tiếp đến là VTV Bình Điền Long An (14 điểm) và Binh chủng Thông tin (11 điểm).

Ninh Bình xếp thứ năm với 10 điểm, Thanh Hóa đứng thứ sáu với 8 điểm, Ngân hàng Công Thương có 6 điểm, trong khi Hưng Yên chưa giành được điểm nào.

Với khoảng cách điểm số hiện tại, Hà Nội Tasco Auto đang có lợi thế trong cuộc đua vào bán kết. Tuy nhiên, các đội phía sau vẫn còn cơ hội thay đổi thứ hạng khi giai đoạn 2 có thể tạo ra nhiều biến động.

VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin và Ninh Bình sẽ phải tận dụng tốt từng trận nếu muốn giữ vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Ở cuối bảng, Hưng Yên đối diện sức ép lớn khi chưa có điểm sau giai đoạn 1. Đội bóng này cần cải thiện thành tích nếu muốn tránh vị trí cuối cùng, đồng nghĩa với nguy cơ xuống hạng.

Mở màn giai đoạn 2 vào lúc 12h00 ngày 14.10 là cuộc đối đầu giữa Binh chủng Thông tin và Hà Nội Tasco Auto. Đây sẽ là "phép thử" đáng chú ý cho đội đầu bảng, đồng thời mở ra chặng đua quyết định của mùa giải.

Lịch thi đấu vòng 2:

Ngày 14.10:

12h00: Binh chủng Thông tin – Hà Nội

14h30: Hóa chất Đức Giang – Hưng Yên

17h00: Ngân hàng Công Thương – VTV Bình Điền Long An

20h00: Ninh Bình – Thanh Hóa

Ngày 15.10:

12h00: Hóa chất Đức Giang – Hà Nội

14h30: Ngân hàng Công Thương – Binh chủng Thông tin

17h00: Ninh Bình – Hưng Yên

19h30: Thanh Hóa – VTV Bình Điền Long An

Ngày 17.10:

12h00: Ngân hàng Công Thương – Hà Nội

14h30: Ninh Bình – Hóa chất Đức Giang

17h00: Thanh Hóa – Binh chủng Thông tin

19h30: VTV Bình Điền Long An – Hưng Yên

Ngày 18.10:

12h00: Ninh Bình – Hà Nội

14h30: Thanh Hóa – Ngân hàng Công Thương

17h00: VTV Bình Điền Long An – Hóa chất Đức Giang

19h30: Hưng Yên – Binh chủng Thông tin

Ngày 19.10:

12h00: Thanh Hóa – Hà Nội

14h30: VTV Bình Điền Long An – Ninh Bình

17h00: Hưng Yên – Ngân hàng Công Thương

19h00: Binh chủng Thông tin – Hóa chất Đức Giang

Ngày 21.10:

12h00: VTV Bình Điền Long An – Hà Nội

14h30: Hưng Yên – Thanh Hóa

17h00: Binh chủng Thông tin – Ninh Bình

19h30: Hóa chất Đức Giang – Ngân hàng Công Thương

Ngày 22.10:

12h00: Hưng Yên – Hà Nội

14h30: Binh chủng Thông tin – VTV Bình Điền Long An

17h00: Hóa chất Đức Giang – Thanh Hóa

19h30: Ngân hàng Công Thương – Ninh Bình

Ngày 24.10:

14h30: Bán kết 1

19h30: Bán kết 2

Ngày 25.10:

17h00: Tranh hạng 3

19h30: Chung kết