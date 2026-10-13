HLV Hoàng Anh Tuấn muốn U15 Việt Nam phát huy sự sáng tạo tại sân chơi thế giới

HLV Hoàng Anh Tuấn chú trọng phát triển tư duy chiến thuật, khả năng thích ứng và sự sáng tạo của các cầu thủ U15 Việt Nam

Đội tuyển U15 Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với 34 cầu thủ. Ban huấn luyện tiến hành đánh giá lực lượng hằng tuần để lựa chọn 14 gương mặt tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026, diễn ra từ ngày 22-31.10.

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, quá trình chuẩn bị gặp không ít khó khăn khi một số cầu thủ vẫn phải thi đấu cho các đội U16 tại địa phương. Điều này khiến thời gian tập trung và làm quen với thể thức mới của toàn đội khá hạn chế.

“Chúng ta có chưa tới 10 ngày để chuẩn bị. Khoảng thời gian đó để tạo ra một điều gì đó không phải quá khó, nhưng rõ ràng chúng tôi luôn phải sẵn sàng”, nhà cầm quân người Khánh Hòa chia sẻ.

Thử thách đáng chú ý nhất với U15 Việt Nam là thể thức thi đấu 8 người mỗi đội (8v8), có nhiều điểm khác biệt so với bóng đá 11 người quen thuộc.

Theo quy định của giải, sân thi đấu có kích thước 68m x 50m nhưng vẫn sử dụng khung thành tiêu chuẩn. Luật việt vị chỉ áp dụng trong phạm vi 1/3 sân tấn công, tính từ vạch cách đường biên ngang cuối sân 23m. Các tình huống bóng ra ngoài đường biên dọc được đưa trở lại cuộc chơi bằng đá biên thay vì ném biên.

Những thay đổi này tác động trực tiếp đến cách tổ chức đội hình, khả năng kiểm soát không gian cũng như phương án tấn công và phòng ngự của các đội.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết phần lớn cầu thủ chưa từng thi đấu trong điều kiện tương tự. Vì vậy, bên cạnh việc làm quen với luật chơi, ban huấn luyện phải giúp các em nhanh chóng điều chỉnh cách di chuyển, phối hợp và xử lý tình huống.

Tuy nhiên, ông cũng xem đây là cơ hội để cầu thủ trẻ rèn luyện khả năng thích ứng, thay vì chỉ thực hiện những yêu cầu chiến thuật có sẵn.

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, ở độ tuổi 14-15, việc hình thành tư duy chơi bóng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các cầu thủ không chỉ cần hoàn thiện kỹ thuật, thể lực mà còn phải biết quan sát, tự đưa ra quyết định và tìm kiếm những phương án xử lý hiệu quả.

“Bóng đá cần chuyên môn, thể lực và kỹ thuật, nhưng tư duy cũng cực kỳ quan trọng. Cầu thủ phải biết tự xử lý trên sân, tạo ra những biến hóa về chiến thuật. Chúng tôi muốn khuyến khích các em sáng tạo, tạo ra đột biến. Đó là nền tảng cho sự phát triển của các cầu thủ trong hiện tại và tương lai”, ông nhấn mạnh.

Một định hướng khác được ban huấn luyện chú trọng là xây dựng những cầu thủ có khả năng đảm nhiệm nhiều vị trí. Thay vì chỉ quen với một vai trò cố định, các em được khuyến khích phát triển kỹ năng toàn diện để thích ứng với những yêu cầu chiến thuật khác nhau.

Điều này cũng được áp dụng với vị trí thủ môn. Trong điều kiện sân nhỏ, khoảng trống và thời gian xử lý bóng bị thu hẹp, thủ môn không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ khung thành mà còn phải tham gia tích cực vào quá trình triển khai bóng.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng khả năng chơi chân, phát động tấn công và phối hợp với đồng đội của thủ môn có thể tạo ra khác biệt trong những tình huống quyết định. Đây cũng là xu hướng ngày càng phổ biến của bóng đá hiện đại.

Từng dẫn dắt nhiều đội tuyển trẻ Việt Nam ở các cấp độ U17, U19, U20 và U23, HLV Hoàng Anh Tuấn xác định nhiệm vụ quan trọng nhất của công tác đào tạo trẻ là xây dựng lực lượng kế cận có chất lượng cho bóng đá nước nhà.

Các cầu thủ U15 Việt Nam tích cực tập luyện, chuẩn bị cho FIFA U15 World Cup & Festival 2026

Tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026, U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng Bosnia và Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius.

Việc được thi đấu với các đối thủ đến từ nhiều nền bóng đá khác nhau sẽ giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế, rèn luyện bản lĩnh và nâng cao khả năng thích ứng.

Với HLV Hoàng Anh Tuấn, giá trị lớn nhất của giải đấu không chỉ nằm ở kết quả từng trận, mà còn ở những tiến bộ về tư duy, kỹ năng và sự tự tin của các cầu thủ, tạo nền tảng cho hành trình phát triển lâu dài trong tương lai.