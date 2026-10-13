Lampard tạo địa chấn, Coventry nhấn chìm Newcastle

Lampard cùng các học trò ''hủy diệt'' Newcastle. Ảnh: Marc Atkins/Getty Images.

Cơn địa chấn lớn vừa xuất hiện tại vòng 6 Ngoại hạng Anh khi Coventry City bất ngờ vùi dập Newcastle United với tỷ số đậm đà 4-1.

Màn trình diễn thăng hoa trên sân nhà CBS Arena giúp đoàn quân của HLV Frank Lampard giành trọn vẹn 3 điểm lịch sử, qua đó chính thức thoát khỏi nhóm nguy hiểm.

Bước vào cuộc tiếp đón một đại diện hùng mạnh, Coventry City chịu áp lực không nhỏ sau những vòng đấu đầu tiên chật vật làm quen với hạng đấu cao nhất nước Anh.

Thế nhưng, sự hưng phấn từ chiến thắng trước Nottingham Forest trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia đã tiếp thêm sự tự tin to lớn cho các học trò của Frank Lampard.

Khán đài sân CBS Arena nhanh chóng bùng nổ ngay từ phút thứ 6 sau sai lầm của thủ thành Lukas Hornicek bên phía đội khách. Người gác đền Newcastle lóng ngóng phạm lỗi với Sidiki Cherif trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Jack Rudoni bước lên chấm 11m.

Tiền vệ người Anh lạnh lùng đánh lừa đối phương, ghi bàn thắng sân nhà đầu tiên cho The Sky Blues, mở màn một ngày thi đấu thăng hoa trên sân nhà.

Bị dẫn bàn sớm, Chích chòe dồn toàn lực vùng lên kiểm soát bóng vượt trội và liên tục tổ chức bắn phá khung thành đối phương.

Trung vệ Bobby Thomas sắm vai người hùng nơi hậu tuyến Coventry khi có những pha cứu thua từ chối cơ hội mười mươi của Matias Fernandez-Pardo, Harvey Barnes (cầu thủ vừa gia hạn với Newcastle hồi hè) và Jacob Murphy.

Ngay đầu hiệp hai, đòn phản công chớp nhoáng của đội bóng áo xanh tiếp tục phát huy sự hiệu quả tối đa. Xuất phát từ tình huống lộn xộn sau quả phạt góc ở phút 48, Cherif nhanh chân xoay người tung cú vuốt bóng nửa nảy hiểm hóc găm thẳng vào góc xa khung thành.

Bàn thắng đẳng cấp đưa chân sút 19 tuổi trở thành cầu thủ trẻ nhất lập công cho Coventry tại giải quốc nội kể từ thời cựu danh thủ Robbie Keane năm 2000.

Hy vọng le lói trở lại với đoàn quân HLV Matthias Jaissle ở phút 70 khi trung vệ Sven Botman bất ngờ tung cú nã đại bác từ cự ly rất xa làm tung nóc lưới thủ môn Carl Rushworth.

Dù vậy, pha lập công rút ngắn cách biệt không đủ để vực dậy một tập thể áo sọc trắng đen thi đấu rời rạc và quá phung phí cơ hội.

Kịch bản nghiệt ngã ập đến với đội khách khi những sai sót phòng ngự tai hại liên tiếp xuất hiện ở khoảng thời gian cuối trận. Phút 81, Joelinton để mất bóng nguy hiểm, mở ra cơ hội để Brandon Thomas-Asante chọc khe thuận lợi cho Ellis Simms.

Tiền đạo vừa vào sân thay người lập tức chớp thời cơ với cú dứt điểm chạm chân hậu vệ đối phương đổi hướng, nâng tỷ số lên 3-1.

Chích chòe bị ''tân binh'' Ngoại hạng Anh vùi dập. Ảnh: Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images.

Chưa dừng lại ở đó, cơn ác mộng của Newcastle khép lại đầy cay đắng ở phút 86 sau pha phối hợp của bộ đôi dự bị bên phía chủ nhà. Hậu vệ Stephen Mfuni đón đường kiến tạo chuẩn xác từ Jay Dasilva rồi tung cú sút chân trái sấm sét đập mép trong cột dọc đi vào lưới, ấn định thắng lợi tưng bừng 4-1.

Cơn mưa bàn thắng đưa Coventry City vươn lên vị trí thứ 14 trên bảng tổng sắp và tạo nên cú hích tinh thần vô giá cho cuộc chiến trụ hạng.

Ngược lại, thất bại ê chề phơi bày sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm khiến Newcastle United tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 11. Frank Lampard đã cho thấy dấu ấn chiến thuật sắc bén khi mọi quyết định thay người đều trực tiếp đem lại bước ngoặt định đoạt trận đấu.

Kết quả chung cuộc: Coventry City 4-1 Newcastle United

Cầu thủ ghi bàn:

Coventry City: Jack Rudoni (6' Pen), Sidiki Cherif (48'), Ellis Simms (81'), Stephen Mfuni (86')

Newcastle United: Sven Botman (70')