Messi đón tin vui từ 'Quả bóng Vàng 2026'

Những ngày gần đây, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin Messi sẽ tham dự lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026, tổ chức tại London (Anh).

Theo danh sách được UEFA và France Football công bố ngày 8/9, Messi có tên trong nhóm 30 ứng viên cho Quả bóng Vàng nam 2026.

Trang chủ của CLB Inter Miami cũng đã chính thức xác nhận Messi góp mặt trong danh sách 30 ứng viên Quả bóng Vàng nam 2026.

Đây là lần thứ 17 tiền đạo người Argentina được đề cử, tiến gần kỷ lục 18 lần của Cristiano Ronaldo.

Với 8 lần giành Quả bóng Vàng, Messi hiện là cầu thủ sở hữu nhiều danh hiệu này nhất lịch sử.

Thành tích vượt trội giúp đội trưởng tuyển Argentina tiếp tục trở thành tâm điểm mỗi khi giải thưởng bước vào giai đoạn cạnh tranh.

Bên cạnh Messi, danh sách đề cử năm nay còn quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu như Kylian Mbappe, Harry Kane, Lamine Yamal và Rodri.

Cuộc đua hứa hẹn thu hút sự quan tâm lớn khi các ứng viên đều có những dấu ấn đáng kể trong mùa giải được xét.

Theo UEFA, lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 sẽ diễn ra vào ngày 26/10 tại nhà hát London Palladium, Anh.

Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại London kể từ khi giải thưởng ra đời năm 1956, đánh dấu cột mốc 70 năm của danh hiệu do tạp chí France Football sáng lập. All photo: Internet.