Toàn thắng vòng bảng, U.17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U.17 nữ châu Á
Tối 11-10, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đánh bại U.17 nữ Kyrgyzstan với tỷ số 2-0, qua đó khép lại vòng loại U.17 nữ châu Á 2027 với thành tích toàn thắng, ghi 28 bàn và không để thủng lưới.
Kết quả này cũng giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko giành ngôi nhất bảng D, chính thức đoạt vé dự VCK châu Á 2027 dự kiến diễn ra tại Tô Châu (Trung Quốc) từ ngày 31-3 đến 17-4-2027, với sự góp mặt của 12 đội gồm Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Indonesia, Đài Loan, Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar và Philippines.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/toan-thang-vong-bang-u17-nu-viet-nam-gianh-ve-du-vck-u17-nu-chau-a-post359329.html