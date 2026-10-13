Toàn thắng vòng bảng, U.17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U.17 nữ châu Á

Bayern Munich được cho là đang chuẩn bị đề nghị Michael Olise một bản hợp đồng mới với mức lương lên tới 400.000 bảng mỗi tuần, qua đó biến ngôi sao người Pháp trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất đội bóng, vượt qua cả Harry Kane và Jamal Musiala.