Nhận định trận đấu Viking vs Bayern Munich, 2h00 ngày 14.10: Đôi công cởi mở

Phong độ Viking vs Bayern Munich

Sau 34 năm chờ đợi, cuối cùng Viking cũng góp mặt trở lại sân chơi danh giá nhất châu lục. Nhưng với tiềm lực có hạn, khả năng ĐKVĐ Na Uy giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp không được đánh giá cao.

Ở trận ra quân, dù thi đấu rất nỗ lực, đoàn quân dưới trướng bộ đôi HLV Bjarte Lunde Aarsheim và Morten Jensen vẫn không thể tránh khỏi thất bại 1-3 trên sân Stuttgart.

Trước một đối thủ thuộc diện khá tại Bundseliga, Viking đã gặp khó khăn đến thế. Vậy, cuộc đụng độ nhà vô địch vĩ đại nhất lịch sử nước Đức như Bayern Munich, đội chủ nhà lấy gì để nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ?

Tất nhiên, bầu không khí tại Stavanger không hoàn toàn một màu xám xịt. Ít nhất, Viking đang thi đấu rất thăng hoa ở sân chơi quốc nội, với chuỗi 4 trận toàn thắng, ghi 16 và chỉ lọt lưới vỏn vẹn 1 bàn.

Ngoài ra, sân nhà cũng mang đến điểm tựa rất quan trọng. 16 lần đón khách gần nhất trong khuôn khổ 2 đấu trường quan trọng nhất, giải VĐQG và vòng sơ loại Champions League, Viking đều biến các vị khách thành những bại tướng.

Chưa kể, tinh thần thoải mái là thứ vũ khí lợi hại khác của đội chủ nhà. Askildsen và đồng đội dự giải với không nhiều áp lực trên vai nên sẽ không quá ngạc nhiên nếu họ tự tin tạo nên thế trận đôi công trước đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều.

Ở thời điểm hiện tại, Bayern Munich cũng không đạt điểm rơi phong độ tốt nhất. Cuối tuần qua, nhà vô địch nước Đức phải rất chật vật giật lại 1 điểm từ tay chủ nhà Augsburg. Phải nhờ đến bàn thắng muộn của tài năng trẻ Nathaniel Brown, thầy trò HLV Vincent Kompany mới ra về cùng kết quả hòa 2-2.

Trước đó, Bayern cũng từng gây thất vọng khi hòa nhạt nhòa 0-0 trước tân binh Schalke 04. Sau 5 vòng Bundesilga 2026/27, gã khổng lồ xứ Bavaria đã có tới 2 trận để mất điểm. Do đó, Bayern Munich hiện chỉ đứng hạng 3, kém 2 đối thủ phía trên là Dortmund và Freiburg khoảng cách 2 điểm.

Nhưng bất chấp vài cú bước hụt, Bayern đơn giản vẫn là ông kẹ ở hầu hết đấu trường tham dự. Vấn đề khiến đội khách chậm nhịp trong thời gian qua chủ yếu đến ở khía cạnh phung phí cơ hội. Trước Schalke hay Augsburg, Bayern Munich tạo ra rất nhiều thời cơ, với thông số bàn thắng kỳ vọng vượt trội đối thủ.

Tuy nhiên, việc không tận dụng tốt khiến đại gia thành Munich phải trả giá. Song đó là câu chuyện ở Bundesliga, nơi thầy trò Kompany rất khó mất vị thế thống trị. Còn tại Champions League, Bayern hứa hẹn không nương chân.

Ở trận khai màn, Harry Kane và đồng đội từng đè bẹp Bodo/Glimt 5 bàn không gỡ. Chiến thắng đậm đà trước một đại diện Na Uy khác chính là lời cảnh báo đanh thép nhất gửi tới đội chủ nhà.

Thông tin lực lượng Viking vs Bayern Munich

Viking: Đầy đủ lực lượng.

Bayern Munich: Jamal Musiala là cái tên đáng chú ý nhất vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Viking vs Bayern Munich

Viking: Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener, Haugen; Bjordal, Bell, Askildsen, Tripic; Christiansen, Botheim

Bayern Munich: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Saibari, Diaz; Kane

Dự đoán: 2-4