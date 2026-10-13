Real kéo Yamal vào tranh cãi của Vinicius

Yamal bỗng dưng bị nhắc tên trong vụ tranh cãi về thẻ đỏ của Vinicius. Ảnh: Reuters.

Kênh truyền hình chính thức của Real Madrid tiếp tục công kích trọng tài sau trận thắng Villarreal ở vòng 8 La Liga hôm 11/10. Tâm điểm là tình huống Vinicius bị hủy bàn thắng rồi nhận thẻ đỏ vì giật tóc Nathan Saliba ở phút 73.

Trong buổi tường thuật, một thành viên của Real Madrid TV nhắc đến Lamine Yamal để so sánh cách trọng tài xử lý các ngôi sao. “Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng nếu người làm điều đó là Lamine Yamal, bàn thắng sẽ không bị hủy”, người này tuyên bố.

Phát biểu lập tức kéo ngôi sao Barcelona vào tranh cãi vốn xuất phát từ chiếc thẻ đỏ của Vinicius. Tuy nhiên, đây là nhận định của đội ngũ bình luận Real Madrid TV, không phải kết luận được xác nhận về cách trọng tài sẽ xử lý tình huống tương tự.

Kênh này còn mở rộng chỉ trích sang Atletico Madrid. Họ cho rằng Cuti Romero đáng bị truất quyền thi đấu trong trận derby với Real Madrid trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Theo lập luận của Real Madrid TV, tình huống vào bóng của Romero với Jude Bellingham tương tự pha phạm lỗi khiến Angel Perez nhận thẻ đỏ trong trận Alaves gặp Atletico hôm 10/10.

Real Madrid TV cũng phàn nàn việc đội bóng phải nhận tổng cộng chín thẻ, gồm tám thẻ vàng và một thẻ đỏ trong trận thắng Villarreal. Kênhnày thậm chí dùng những từ ngữ nặng nề như “tham nhũng” và “thao túng giải đấu” để mô tả công tác trọng tài.

Bản thân Vinicius trải qua trận đấu nhiều biến động. Tiền đạo người Brazil vào sân từ ghế dự bị, chơi nổi bật nhưng không thể giữ được bình tĩnh trong tình huống giật tóc đối thủ.

Bàn thắng của anh cũng không được công nhận, khiến Real Madrid TV càng thêm bất bình với tổ trọng tài. Chiến thắng 1-0 trước Villarreal giúp Real Madrid giành trọn ba điểm, nhưng tranh cãi quanh Vinicius chưa dừng lại.

Ngôi sao sáng nhất tuyển Brazil lúc này Với những màn trình diễn bùng nổ từ vòng bảng, Vinicius tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao số một của tuyển Brazil tại World Cup 2026.