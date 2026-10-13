Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Đại hội TDTT được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, là dịp đánh giá phong trào TDTT quần chúng, công tác phát triển thể thao thành tích cao, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể trong các tầng lớp Nhân dân. Với Lạng Sơn, kỳ đại hội lần thứ X là quá trình xuyên suốt từ phong trào ở cơ sở đến những cuộc tranh tài cấp tỉnh, qua đó tạo nền tảng cho việc phát triển TDTT trong thời gian tới.

Hướng về đại hội

Tính đến hết tháng 5/2026, 65/65 xã, phường đã hoàn thành tổ chức Đại hội TDTT, đạt 100%. Các địa phương đều tổ chức từ 5 môn thi đấu trở lên, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh và Nhân dân tham gia. Qua các môn thi đấu, những vận động viên (VĐV) có năng khiếu, thành tích tốt được lựa chọn vào các đoàn tham dự đại hội cấp tỉnh. Đây là bước tuyển chọn lực lượng từ phong trào, đồng thời phản ánh sự phát triển của TDTT ở từng địa phương, đơn vị.

Lực lượng công an tập luyện đội hình tham gia màn diễu hành tại đại hội

Ông Nguyễn Công Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công ích xã Hữu Lũng, Trưởng đoàn VĐV cụm Hữu Lũng cho biết: Theo nhiệm vụ được phân công, đơn vị đã chủ động lựa chọn gần 100 VĐV tiêu biểu trên địa bàn xã và các xã lân cận, thành lập đoàn VĐV cụm Hữu Lũng tham gia 10/17 môn của đại hội. Do VĐV có độ tuổi, công việc và điều kiện sinh hoạt khác nhau, lịch tập luyện được bố trí phù hợp, vừa bảo đảm công việc, học tập, vừa duy trì thể lực và phong độ thi đấu. Quá trình tập luyện cũng góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các VĐV, tạo tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đấu và thúc đẩy phong trào TDTT tại các xã.

Đến nay, 17/17 môn thi đấu trong khuôn khổ đại hội đã hoàn thành, với gần 1.700 VĐV tham gia và 138 bộ huy chương được trao. Các nội dung thi đấu diễn ra an toàn, đúng luật, đúng điều lệ; công tác chuyên môn, trọng tài, y tế và bảo đảm an ninh trật tự được triển khai theo kế hoạch.

Việc hoàn thành các môn thi đấu trước lễ khai mạc giúp Ban Tổ chức chủ động hơn trong bố trí thời gian, cơ sở vật chất và lực lượng phục vụ. Song song với đó, cơ quan chuyên môn cũng thực hiện rà soát, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Qua kết quả thi đấu tại đại hội cấp tỉnh, ngành thể thao có thêm cơ sở đánh giá năng lực, lựa chọn những VĐV tiêu biểu để kịp thời xây dựng phương án tập huấn thi đấu phù hợp nhất.

"Nước rút" cho lễ khai mạc

Những ngày qua, sân vận động Đông Kinh trở thành điểm tập trung đông lực lượng phục vụ đại hội. Các khối diễu hành, đồng diễn nghệ thuật tích cực tập luyện, điều chỉnh đội hình, động tác và vị trí, bảo đảm sự thống nhất trong từng nội dung của chương trình.

Lễ khai mạc dự kiến có 27 khối diễu hành với gần 1.600 người, gồm các khối nghi thức, lực lượng vũ trang, các đoàn VĐV, đoàn trọng tài và đoàn lân - rồng. Điểm nhấn của chương trình là phần diễu hành, nghi thức rước và thắp sáng đài lửa đại hội, màn đồng diễn nghệ thuật.

Nếu diễu hành tạo nên không khí trang trọng thì chương trình đồng diễn nghệ thuật là phần thể hiện rõ hơn câu chuyện về vùng đất, con người và thể thao Lạng Sơn. Với chủ đề “Thể dục thể thao Lạng Sơn hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới”, chương trình kéo dài khoảng 35 phút, quy tụ hơn 1.400 người, gồm học sinh, sinh viên các trường THCS, THPT, trung cấp, cao đẳng; lực lượng vũ trang; diễn viên Trung tâm Văn hóa, Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh cùng các ca sĩ, diễn viên Trung ương.

Chương trình gồm ba chương: “Lạng Sơn - mảnh đất linh thiêng hội tụ Trấn doanh bát cảnh”; “TDTT Lạng Sơn phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Lạng Sơn hội nhập, bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng”. Thông qua các tiết mục, chương trình khắc họa vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa; quá trình TDTT đồng hành với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời thể hiện khát vọng hội nhập, phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Để hoàn thành chương trình đồng diễn, các lực lượng phải trải qua quá trình tập luyện, phối hợp đội hình và điều chỉnh động tác, bảo đảm tính thống nhất giữa hàng nghìn người tham gia. Với các học sinh, đây cũng là cơ hội trực tiếp góp mặt trong một sự kiện lớn của tỉnh, qua đó nâng cao ý thức rèn luyện thể chất và niềm tự hào về quê hương.

Em Nguyễn Cao Minh, học sinh lớp 11A5, Trường THPT Việt Bắc chia sẻ: Gần một tháng qua, em tham gia tập luyện màn đồng diễn. Thời tiết mưa nắng thất thường khiến quá trình tập luyện khá vất vả, song em luôn cố gắng sắp xếp thời gian để việc tập luyện không ảnh hưởng đến học tập, đồng thời giữ gìn sức khỏe đảm bảo tốt nhất, sẵn sàng cho lễ khai mạc. Em cảm thấy vui và tự hào khi được góp phần vào sự kiện thể thao lớn, có ý nghĩa của tỉnh.

Song song với việc tập luyện, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị tại địa điểm tổ chức cũng được tập trung hoàn thiện. Ông Nguyễn Chí Toàn, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh cho biết: Sân vận động Đông Kinh là địa điểm tổ chức lễ khai mạc đại hội. Do đó thời gian qua, đơn vị đã rà soát, hoàn thiện các điều kiện cần thiết tại sân vận động để phục vụ chương trình khai mạc và các hoạt động liên quan. Đến nay, các điều kiện về sân bãi, cơ sở vật chất đã đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu.

Kỳ vọng đại hội

Ông Nguyễn Xuân Dũng, xã Đồng Đăng, HLV môn cầu lông cho biết: Tại đại hội lần này, tôi tham gia huấn luyện 15 VĐV đại diện cho một số đơn vị, cụm xã, phường thi đấu. Qua quá trình đồng hành, tôi có điều kiện đánh giá rõ hơn điểm mạnh, hạn chế của từng VĐV để xây dựng hướng bồi dưỡng phù hợp. Qua đây, tôi hy vọng các VĐV có triển vọng sẽ tiếp tục được tạo điều kiện tập luyện, thi đấu, tích lũy kinh nghiệm, từng bước nâng cao thành tích, đóng góp cho thể thao tỉnh.

Đại hội là dịp đánh giá toàn diện hơn kết quả phát triển phong trào TDTT, đồng thời rà soát chất lượng VĐV ở từng môn, từng địa phương, ngành, đơn vị. Ông Dương Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội cho biết: Qua đại hội, chúng tôi có điều kiện đánh giá thực trạng phong trào TDTT từ cơ sở, chất lượng VĐV ở từng môn, từng địa phương, ngành, đơn vị; đồng thời phát hiện những nhân tố có triển vọng để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng. Đây cũng là cơ sở để tỉnh tuyển chọn lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Với đại hội lần này, chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm động lực để các địa phương duy trì hoạt động TDTT thường xuyên, khuyến khích người dân tích cực rèn luyện thân thể.

Kỳ vọng về đại hội còn được thể hiện qua quyết tâm của các VĐV sau những ngày tranh tài. Với các VĐV đạt thành tích, tấm huy chương là sự ghi nhận cho quá trình tập luyện, đồng thời mở ra mục tiêu mới trên hành trình chinh phục thể thao.

Em Dương Thị Thanh, VĐV đội Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ: Em rất vui và tự hào khi giành 2 Huy chương Vàng ở nội dung chạy cự ly 400m và 800m nữ. Thành tích tại đại hội tiếp thêm động lực để em tiếp tục nỗ lực, nâng cao thành tích cá nhân và thi đấu tốt hơn ở những giải tiếp theo.

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc đã hoàn thành. Ngày 15/10, Sân vận động Đông Kinh sẽ là nơi hội tụ của các lực lượng tham gia đại hội. Đội hình diễu hành, màn đồng diễn và nghi thức thắp sáng đài lửa với sự tham gia của hàng nghìn người sẽ tạo nên dấu ấn của ngày khai mạc. Quan trọng hơn, từ kết quả thi đấu và sức lan tỏa của đại hội, phong trào TDTT tại Lạng Sơn có thêm cơ sở để củng cố, phát triển lực lượng kế cận và hướng tới những thành tích cao hơn trong thời gian tới.