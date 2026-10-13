Loạt cầu thủ Indonesia tăng giá chóng mặt sau FIFA ASEAN Cup 2026

Loạt cầu thủ Indonesia tăng giá chóng mặt trên Transfermarkt. Ảnh: FIFA ASEAN Cup.

FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại với chức vô địch thuộc về Indonesia sau khi đánh bại Thái Lan trên chấm luân lưu. Không chỉ giành danh hiệu, đội bóng xứ vạn đảo còn ghi dấu ấn trên thị trường chuyển nhượng khi nhiều tuyển thủ được điều chỉnh tăng giá trị đáng kể.

Theo danh sách 10 cầu thủ tăng giá mạnh nhất sau giải đấu do Seasia Goal tổng hợp, Indonesia áp đảo với 6 đại diện. Đáng chú ý, cả 4 vị trí dẫn đầu đều thuộc về các tuyển thủ của nhà vô địch, trong đó Elkan Baggott là cái tên có mức tăng ấn tượng nhất.

Elkan Baggott dẫn đầu, Maarten Paes tăng nửa triệu euro

Trung vệ Elkan Baggott đứng đầu danh sách sau khi giá trị chuyển nhượng tăng mạnh từ 200.000 euro lên 1 triệu euro. Cầu thủ 23 tuổi hiện thuộc biên chế Millwall, đội bóng đang thi đấu tại Championship, giải hạng Nhất Anh.

Từng khoác áo Ipswich Town, Baggott tiếp tục là một trong những gương mặt đáng chú ý của bóng đá Indonesia. Mức định giá mới giúp trung vệ này trở thành cầu thủ có mức tăng giá cao nhất trong bảng thống kê sau FIFA ASEAN Cup 2026.

Xếp ngay sau Baggott là thủ môn Maarten Paes. Người gác đền thuộc biên chế Ajax được tăng giá 500.000 euro, đưa mức định giá lên 2 triệu euro.

Tại giải đấu vừa qua, Paes bắt chính trong hai trận gặp Singapore và Malaysia. Dù không thi đấu xuyên suốt hành trình chinh phục chức vô địch của Indonesia, thủ môn này vẫn ghi nhận mức tăng giá đáng kể, đồng thời sở hữu giá trị chuyển nhượng cao nhất trong nhóm 10 cầu thủ được thống kê.

Hai vị trí tiếp theo cũng thuộc về Indonesia. Nathan Tjoe-A-On tăng 250.000 euro, đạt mức định giá 700.000 euro. Trong khi đó, Justin Hubner tăng 200.000 euro, đưa giá trị chuyển nhượng lên 1 triệu euro.

Tjoe-A-On hiện khoác áo Willem II, còn Hubner thi đấu cho Fortuna Sittard tại Hà Lan. Việc Indonesia chiếm trọn 4 vị trí dẫn đầu cho thấy sự nổi bật của các tuyển thủ nước này trong đợt cập nhật giá trị cầu thủ sau giải đấu.

Thái Lan có 3 đại diện trong top 10

Bên cạnh Indonesia, Thái Lan là đội tuyển có số lượng đại diện đáng chú ý tiếp theo trong danh sách, với ba cầu thủ cùng tăng giá 200.000 euro.

Cụ thể, Anan Yodsangwal được định giá 500.000 euro, Peerawat Akkratum đạt 400.000 euro, còn Jude Soonsup-Bell chạm mốc 350.000 euro.

Ba vị trí còn lại thuộc về Luke Vickery, Joey Pelupessy của Indonesia và Iklas Sanron bên phía Thái Lan. Cả ba cùng ghi nhận mức tăng 150.000 euro. Sau điều chỉnh, Vickery và Pelupessy có giá trị chuyển nhượng 400.000 euro, trong khi Sanron được định giá 300.000 euro.

Tuyển Việt Nam vắng bóng top 10

Trái ngược với Indonesia và Thái Lan, tuyển Việt Nam không có cầu thủ nào lọt vào top 10. Theo dữ liệu được tổng hợp, giá trị chuyển nhượng của các tuyển thủ Việt Nam chưa ghi nhận biến động sau giải đấu.

Xuân Son hiện là cầu thủ có mức định giá cao nhất trong đội hình tuyển Việt Nam, với 550.000 euro. Xếp tiếp theo là Cao Pendant Quang Vinh, được định giá 500.000 euro, và Đình Bắc với 400.000 euro. Tổng giá trị đội hình tuyển Việt Nam đạt 6,28 triệu euro.