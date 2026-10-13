Hành động đặc biệt của Ronaldo

Al Nassr đánh bại đại diện Uzbekistan với tỷ số 3-1 thuộc vòng phân hạng AFC Champions League Elite rạng sáng 13/10. Tuy nhiên, bên cạnh bàn thắng đưa Ronaldo tiến gần cột mốc 1.000 pha lập công trong sự nghiệp, những cử chỉ thể hiện tình cảm của siêu sao người Bồ Đào Nha với Saudi Arabia mới là chi tiết thu hút sự chú ý.

Trước giờ bóng lăn, máy quay ghi lại khoảnh khắc Ronaldo cúi xuống hôn lá cờ Saudi Arabia trên áo đấu Al Nassr. Hành động này được xem là thông điệp thể hiện sự gắn bó của tiền đạo 41 tuổi với quốc gia mà anh đang gắn bó.

Ronaldo tiếp tục gây chú ý sau tiếng còi mãn cuộc. Trong lúc ăn mừng cùng các đồng đội và người hâm mộ, đội trưởng Al Nassr đề nghị nhận một chiếc khăn có in quốc kỳ Saudi Arabia rồi choàng lên vai. Hình ảnh anh nở nụ cười tươi nhanh chóng được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Nụ cười trở lại trên môi Ronaldo.

Sau những ồn ào, Ronaldo vẫn thể hiện sự tập trung trên sân. Phút 42, chân sút người Bồ Đào Nha tung cú sút uy lực, nhân đôi cách biệt cho Al Nassr sau bàn mở tỷ số của Angelo Gabriel. Alisher Odilov rút ngắn tỷ số cho Neftchi ở phút 51, trước khi pha phản lưới nhà của Anvarjon Gofurov ở phút 78 giúp đội chủ nhà ấn định chiến thắng 3-1.

Bàn thắng nâng tổng số pha lập công trong sự nghiệp của Ronaldo lên 981, còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn đúng 19 lần. Đây cũng là điểm tựa tinh thần cho siêu sao 41 tuổi giữa những tranh cãi liên quan đến tuyển Bồ Đào Nha và án đình chỉ tạm thời do Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha áp dụng.

Trong khi chờ phán quyết cuối cùng về vụ việc ở cấp đội tuyển, Ronaldo vẫn tập trung hoàn thành nhiệm vụ tại Al Nassr. Và lần này, anh thu hút sự chú ý không chỉ bằng bàn thắng, mà còn bằng hành động đặc biệt trên sân nhà của Al Nassr.