'Mỗi vận động viên là một đại sứ'

. PV: ASIAD 20 đã chính thức khai cuộc. Trước những ngày tranh tài quan trọng phía trước, ông đánh giá thế nào về tâm thế và sự chuẩn bị của Đoàn Thể thao Việt Nam?

- Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh: Vào lúc này, điều tôi cảm nhận rõ nhất chính là mong muốn khát khao được thể hiện mình với quyết tâm cao nhất trong mỗi vận động viên. Các em đang chuẩn bị bước vào giải đấu với tinh thần chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh trả lời phỏng vấn báo chí

Dù biết đấu trường quốc tế luôn khắc nghiệt và đoàn chúng ta còn nhiều điều phải học hỏi, nhưng xin khẳng định với người hâm mộ cả nước: Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ nỗ lực cao nhất để mỗi vận động viên có thể ra sân với hơn 100% sức lực, thi đấu bằng sự trung thực và tinh thần cao thượng của người Việt Nam. Rất mong người hâm mộ cả nước sẽ luôn đồng hành và tiếp thêm sức mạnh cho đoàn.

.Theo ông đâu là những điểm khác biệt đáng chú ý của Đoàn Thể thao Việt Nam dự ASIAD năm nay so với các kỳ Đại hội trước?

- Năm nay, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở sự đồng bộ từ khâu đầu tư của Nhà nước, kỳ vọng thành tích cho đến chế độ đãi ngộ cho các em vận động viên. Đầu tiên phải nói đến sự quan tâm đầu tư của Nhà nước.

Điểm khác biệt rõ nhất là chúng ta đã ưu tiên dồn nguồn lực vào các môn, các nội dung trọng điểm có khả năng tranh chấp huy chương ở tầm châu lục. Việc chăm sóc từ dinh dưỡng, y tế, chuyên môn cho đến các chuyến tập huấn nước ngoài đều được thực hiện kỹ lưỡng và thực chất hơn rất nhiều.

Chính từ sự đầu tư có trọng tâm đó mà kỳ vọng lần này của chúng tôi cũng khắt khe hơn. Áp lực đè nặng lên Ban huấn luyện và các vận động viên vì chúng tôi không chỉ nhìn vào số lượng huy chương chung chung. Kỳ vọng lớn nhất là nhìn thấy sự bứt phá và bản lĩnh thực sự của thế hệ vận động viên mới, có thể đổi màu huy chương ngay ở những nội dung khốc liệt nhất.

Điểm khác biệt cuối cùng là chế độ tiền thưởng và đãi ngộ năm nay đã thiết thực hơn trước rất nhiều. Từ ngân sách cho đến các nguồn lực xã hội hóa đồng hành đều vượt trội hơn, giúp các em có thêm động lực rõ rệt để phấn đấu đạt thành tích cao hơn.

Tuy nhiên, tôi vẫn luôn nhắc nhở các vận động viên: Phần thưởng vật chất là sự khích lệ tuyệt vời, nhưng phần thưởng vô giá nhất vẫn là niềm tự hào khi nhìn lá cờ Tổ quốc được kéo lên và tình cảm của người hâm mộ nước nhà dành cho mỗi đội tuyển, mỗi vận động viên.

. Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 HCV tại ASIAD 20. Mục tiêu này được xây dựng trên những cơ sở chuyên môn nào, thưa ông?

- Con số mục tiêu từ 4 HCV tại ASIAD năm nay được cân nhắc dựa trên những cơ sở thực tế về mặt chuyên môn. Đầu tiên là việc chúng ta đã rà soát, đánh giá rất kỹ tương quan lực lượng giữa vận động viên Việt Nam và các đối thủ mạnh trong châu lục. Ngành Thể thao đã khoanh vùng được nhóm môn và nội dung trọng điểm có khả năng tranh chấp thực chất.

Chúng ta có những niềm hy vọng lớn ở các môn thế mạnh truyền thống như bắn súng, karate, cầu mây, điền kinh, đua thuyền, nơi các vận động viên của chúng ta đang giữ phong độ tốt hoặc vừa có những bước chạy đà thành công ở các giải vô địch châu Á gần đây.

Thứ hai chính là kết quả của một chu kỳ đầu tư chuyên biệt, có trọng tâm. Như tôi đã chia sẻ, các vận động viên nằm trong nhóm có khả năng tranh chấp huy chương đều được trải qua các chuyến tập huấn nước ngoài bài bản, được chăm sóc kỹ lưỡng về dinh dưỡng, y tế và có chuyên gia theo sát. Sự chuẩn bị kỹ càng này mang lại cho Ban huấn luyện một niềm tin có căn cứ về sự bứt phá của các em.

Đấu trường ASIAD vô cùng khắc nghiệt khi quy tụ những cường quốc thể thao hàng đầu thế giới. Chỉ tiêu phấn đấu giành từ 4 HCV là một thử thách rất lớn, đòi hỏi các vận động viên phải vượt ngưỡng bản thân. Nhưng với sự chuẩn bị nghiêm túc cùng điểm tựa phong độ hiện tại, chúng tôi tin đây là mục tiêu hoàn toàn khả thi nếu toàn đoàn đồng lòng và quyết tâm cao nhất.

. Ngoài mục tiêu thi đấu, đoạt thành tích cao, hoàn thành chỉ tiêu, Đoàn Thể thao Việt Nam còn đặt mục tiêu gì tại kỳ Đại hội này?

- Huy chương đúng là mục tiêu thi đấu, nhưng đối với ngành Thể thao và với cá nhân tôi, có những giá trị còn lớn lao và ý nghĩa hơn thế rất nhiều. Điều chúng tôi mong muốn nhất ở các vận động viên khi bước ra đấu trường quốc tế chính là việc các em thể hiện được bản lĩnh vững vàng, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên, cống hiến hy sinh hết mình vì niềm tự hào của người hâm mộ thể thao và vinh quang của Tổ quốc.

Đấu trường ASIAD rất khốc liệt, có những lúc đối thủ mạnh hơn hẳn hoặc hoàn cảnh thi đấu không thuận lợi, nhưng chúng tôi muốn thấy một tinh thần không bao giờ bỏ cuộc ở mỗi vận động viên. Mong rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các em cũng thi đấu bằng tất cả sự cống hiến, sẵn sàng hy sinh hết mình vì vinh quang của Tổ quốc.

Một tấm huy chương có thể lưu danh trong bảng thành tích, nhưng hình ảnh một vận động viên Việt Nam thi đấu kiên cường, trung thực, ngẩng cao đầu trước mọi thử thách mới là điều khắc sâu vào lòng người hâm mộ. Chúng tôi muốn mỗi vận động viên sẽ là một đại sứ, mang ý chí và nét đẹp văn hóa của con người Việt Nam giới thiệu tới bạn bè quốc tế.

. Qua những ngày đầu thi đấu, sự cổ vũ của cộng đồng người Việt tại Aichi đã để lại ấn tượng như thế nào với Đoàn? Ông muốn gửi gắm điều gì tới bà con Việt kiều tại Nhật Bản và người hâm mộ trong nước?

- Trong những cuộc tranh tài vừa qua, tôi đã cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà bà con Việt kiều đang sinh sống tại tỉnh Aichi dành cho đoàn nói chung và đội tuyển bóng đá U23 nói riêng. Những ngày đội tuyển thi đấu, dù không phải ngày nghỉ nhưng bà con tại đây đã sắp xếp công việc, tới sân cổ vũ cho đội tuyển.

Chính những tình cảm chân thành đó cùng sự theo dõi, ủng hộ của người hâm mộ và nhân dân cả nước, là động lực lớn lao để Đoàn phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra. ASIAD là sự kiện thể thao lớn nhất châu Á, bốn năm mới có một lần, nơi quy tụ những thử thách khắc nghiệt nhất nhưng cũng là nơi vinh quang nhất.

Chúng tôi rất mong người hâm mộ sẽ luôn dõi theo, đồng hành và cổ vũ cho đoàn Thể thao Việt Nam trong những ngày tranh tài sắp tới.

Đối với các vận động viên, sự quan tâm, những lời động viên và tình cảm của khán giả chính là nguồn năng lượng vô giá, tiếp thêm sức mạnh to lớn để các em tự tin bước ra đấu trường, vượt qua giới hạn của bản thân và chinh phục những tấm huy chương danh giá mang về cho Tổ quốc.

Sự đồng hành của quý vị chính là một phần của chiến thắng. Thay mặt toàn Đoàn Thể thao Việt Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tình cảm của người hâm mộ ở Việt Nam và Nhật Bản cũng như các phóng viên báo chí đã đồng hành cùng Đoàn trong chặng đường vừa qua. Và tôi mong muốn, toàn Đoàn sẽ nhận được sự đồng hành, cổ vũ, động viên trong thời gian tới.

. Xin cảm ơn ông và chúc Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công!

Teqball và karate giành huy chương đồng Trong ngày thi đấu hôm qua 20.9, các vận động viên teqball và karate đã mang về hai huy chương đồng cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Cặp VĐV Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi đã giành HCĐ ở nội dung đôi nam nữ môn teqball. Bước vào trận tranh HCĐ, Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi gặp Quimcy Joaquim Dsouza - Mohamed Anas Imran Beg của Ấn Độ. Với sự tự tin cùng khả năng phối hợp ăn ý, Minh Tân - Gia Nghi nhập cuộc tốt.

Hai bên tạo nên những pha bóng giằng co trong set đầu tiên, nhưng cặp VĐV Việt Nam thi đấu chắc chắn hơn ở thời điểm quyết định để giành chiến thắng 12-9. Sang set 2, Minh Tân - Gia Nghi tiếp tục duy trì thế chủ động. Những pha xử lý chính xác giúp đại diện Việt Nam từng bước tạo khoảng cách và khép lại set đấu với chiến thắng 12-6.

Ngay sau đó ở môn karate, Bùi Ngọc Nhi giành huy chương đồng ở nội dung kata cá nhân nữ, võ sĩ Bùi Ngọc Nhi dù thất bại trước VĐV Nhật Bản ở vòng loại, sau đó xuống thi đấu nhánh thua nhưng đã giành 2 chiến thắng trước các VĐV Hàn Quốc, Singapore để giành HCĐ.

T.S